法操》【保衛滷肉「飯」和「玉米」】植物遭受病蟲害未依法通報，小心受罰！

目前在台灣發現的秋行軍蟲幼蟲，屬於第一個世代，等到十日後長為會飛的成蟲時防疫就更加困難。為了有效把握14天關鍵的「撲殺良機」。

法操司想傳媒

2019年6月8日，苗栗飛牛牧場通報，玉米田中出現疑似「秋行軍蟲」的幼蟲，經防檢局鑑定確認。6月10日宜蘭及嘉義也都傳出災情，根據媒體報導，這兩處亦經確認為「秋行軍蟲」。

根據行政院農委會的簡報資料，發現秋行軍蟲處理的SOP為，「強制噴藥」或「受害田區內作物全數剷除銷毀」，全部銷毀的情況下，政府會給予補償。但目前發現的這幾例，都是屬於不適合噴灑農藥的情形，故都是進行移除掩埋。

秋行軍蟲是什麼？為什麼大家要這麼緊張？發現有秋行軍蟲，不通報會怎樣？

Q：秋行軍蟲是什麼？

秋行軍蟲為國際間重要之農業害蟲，主要為害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。目前根據農委會調查，秋行軍蟲可區分為水稻與玉米品系，而親緣關係樹指出臺灣樣本屬於玉米品系。

秋行軍蟲因生活史短，可以快速繁衍後代。根據維基百科資料顯示，秋行軍蟲幼蟲可大量啃食玉米、水稻等多種農作物，造成嚴重的經濟損失。秋行軍蟲在夏季可在30天內完成，春季與秋季需60天，冬季則需80-90天。一年中本種可繁衍的世代數受氣候影響，雌蟲一生中可產下約1500顆卵

Q：防疫黃金期？

目前在台灣發現的秋行軍蟲幼蟲，屬於第一個世代，等到十日後長為會飛的成蟲時防疫就更加困難。為了有效把握14天關鍵的「撲殺良機」。

Q：為什麼大家要這麼緊張？

根據農委會的簡報資料，我國主要作物之種植面積比例，秋行軍蟲偏好寄主植物種植面積約佔45%，一旦入侵為害，估計每年可造成高達35億6千萬元損失。

Q：發現有秋行軍蟲，不通報會怎樣？

根據植物防疫檢疫法第8條之1規定，植物或植物產品發生疫病蟲害時，所有人或管理人要通報主管機關，進行疫病蟲害防治。若未依規定通報主管機關，依該法第25條規定得處處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

※把握防疫黃金期，農委會祭出高額獎金！民眾通報經確認為秋行軍蟲後，在期間內可以領1萬元獎金！

（行政院農委會）

參考資料：

維基百科─草地貪夜蛾

農委會─把握秋行軍蟲黃金防疫期，號召全民找蟲大作戰

農委會─防檢局確認發現秋行軍蟲， 立即啟動緊急防疫措施，避免擴散蔓延

本文經授權轉載自法操【保衛滷肉「飯」和「玉米」】植物遭受病蟲害未依法通報，小心受罰！

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