胡，怎麼說》「反送中」照妖鏡下，藍九二、柯一家、韓地區，妖形妖狀都現形！

香港「反送中」照妖鏡發威，讓台灣藍營的「九二共識」、「兩岸一家親」騙局，全部現出妖形！所謂共識、一家親都是假面，真面目就是將台灣「送中」！

韓國瑜在港人烈烈反送中的時刻，卻聲稱「中華民國地區」人民沒法接受港澳的一國兩制，這根本就是反常到妖氣森森，不但不是聲援港人，根本就是向中共主子輸誠。要質問韓國瑜的是，你競選的是「中華民國地區總統」嗎？那你搞錯選的對象了，你應該去競逐中共的「台灣地區首長」才對！

香港人民「反送中」，以血肉之軀擋警方開槍發射的三彈：布袋彈、催淚彈、塑膠子彈，他們爭取的是「兩制」。

香港在「一國」鐵筒中，連「兩制」也消亡，這是香港人民最大的終極悲哀，即使逾百萬人上街頭，即使很多勇者以血肉抗爭，即使各行各業都反送中，即使暫時拖延送中條例立法，但在中共態度野蠻強硬、無視民意之下，反送中遭鎮壓的命運無可避免，前途仍一片黑！ 送中，就是為兩制「送終」！就是為香港的言論自由、司法人權「送終」！

香港在「一國」鐵筒中，連「兩制」也消亡，這是香港人民最大的終極悲哀。（Bloomberg）

在反送中遭鎮壓、送中條例未來在中共控制的立法會通過後，港人、外國人士入境或過境香港，中共都有權以涉重罪為由，要求港府將他們逮捕拘禁送中國受審。 中共的一步就是香港基本法23條在港立法，將中國大陸在一黨專政下的國安罪刑法律，照樣搬進香港。人，會被送出香港、抓去中國關押受審；中共專政的法律，則直接進入香港實施，香港很快就在與中國大陸一國一制、同在中共政權一黨專政的管治下，香港人及入境過境香港的各國人士，將動輒得咎，人人自危。

反送中這面照妖鏡，照見的就是「一個中國」的可怕終極命運，而台灣藍營人士與中共呼應唱和、經常掛在嘴邊的「九二共識」就是「一個中國」。 台灣接受九二共識，就是接受一個中國，本來是兩國－中華民國與中華人民共和國，接受一中那中華民國消失了，兩國變「一國」，中共說可以賞你「兩制」台灣方案，然後呢？就是香港那樣，兩制也沒了，終極就是一國一制、一黨專政、極權統治。

柯文哲講的「兩岸一家親」，也是一個中國的假面具而已，由於九二共識的假面具已被刺破，除了藍營自欺欺人，已騙不了台灣人民，所以改戴多塗了一層脂粉的兩岸一家親，試探是否削弱台灣人民反對力量，所以中國國台辦給配合演出的柯文哲「讚賞」，本質上仍然就是假與騙！

在中共給柯文哲讚賞的同時，香港百萬人上街頭反送中，更開槍射三彈暴力鎮壓抗爭群眾，中共卻說一國兩制在香港取得舉世矚目的成功，根本睜眼說瞎話、說謊被重重打臉竟還無恥的振振有詞！

香港反送中這面照妖鏡，讓九二共識、兩岸一家親、中華民國地區的終極醜惡妖形妖狀，都現出原形，那就是將台灣送中、送去一國一制、中共專制、一黨專政！

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