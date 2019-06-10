博硯「說」法》「送中」會不會幫一國二制送終？

香港這麼多人站出來反對，與其說是對逃犯條款的反彈，不如說這反應出一國二制下香港法治與自由日漸喪失的問題。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

百萬香港人昨日為了反對所謂的「送中條款」上街，不管是主辦單位或是香港警方的統計，這應該都是香港回歸以來最大規模的抗議活動。何以這麼多人會為了這個「逃犯條款」上街頭？而這個條款是「送中」還是「送終」？

送中條款（或有人稱為逃犯條款），全稱是《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例》草案，這個法律案的源起與北京政府其實並無直接關連，反而是與台灣有關。

去年2月8日，香港女性潘曉穎與男友陳同佳自香港來台旅遊，卻在17日晚上被男友殺害棄屍在竹圍捷運站外的草叢，之後男友匆匆返港。事發後，潘女的父母來台報案，卻只能看到最後陳同佳推著粉紅色行李箱離開飯店的畫面，就沒有下文了。而她的男友陳同佳回港後曾3次盜用潘曉穎的提款卡提款，在3月13日被香港警方逮捕，最終承認殺害潘曉穎並棄屍，進而揭發棄屍地點。不過，由於命案發生地點是在台灣，陳某在香港頂多是竊盜，香港並非命案發生地，香港司法對於該命案並沒有審判權。而台灣的司法機關雖然對該案件具有審判權，但陳某已經逃離台灣，台灣與香港間並沒有司法互助協議，所以台灣想要引渡陳某來台審判似乎也無計可施。

香港為了解決這個問題，所以打算修改逃犯條例以及刑事互助條例，因為目前香港的《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》並不適用於「中華人民共和國其他部分」，而台灣被視為「中華人民共和國的其他部分」。

只是修法聲音一出，港府就堅持原有逃犯移交條例不包括中國大陸及澳門亦是「法律缺陷及漏洞」因此要一併解決。而修法後可能造成的結果是：倘若某一香港人涉及逃犯條例所提及的46項罪名，如殺人等，就有可能在中國政府要求下被移送到中國的司法機關來審理。當然，這個移送必須要香港法院的同意，而且在特定罪名限制下，如同香港特區政府所稱，機率應該是很小的，那麼，為何會有這麼多人上街頭反對？

送中條款（或有人稱為逃犯條款），全稱是《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例》草案，這個法律案的源起與北京政府其實並無直接關連，反而是與台灣有關。（AP）

與其說是反對逃犯條例，不如說是對於一國兩制的不信任。

香港特區政府在中國共產黨二十年的影響下，早已不是當年港英時期的政府了，或者說，北京對於香港所施加的壓力越來越大。英國人統治香港期間雖然到了末期才在香港實行民主選舉，但倒是給香港人很大的自由。自由與法治成了殖民地時期的香港一個很重要的特徵，但在香港回歸後，這兩個重要的特徵正慢慢消逝當中。

2003年香港發生「基本法23條」的抗議活動，《基本法》第23條規定：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為。在這個規範下，香港應該要制定法律來做規範，但是一直到2002年都未付諸立法，而在北京政府的壓力下，這個問題被提出來了。只是當年在五十萬人上街頭的抗議下，最終港府打消了這個念頭。相反的，在這次百萬人大遊行之後，迄今香港政府似乎沒有收手的跡象，顯見北京施加的壓力比當年更甚。

去年，曾參加2016年旺角衝突的香港民主運動人士黃台仰和李東昇得到了德國的庇護。這個決定，顯然對於香港的司法制度是不信任的。所以港府聲稱的香港法院可以把關一事，已被劃上問號。再加上銅鑼灣書店事件的影響，香港特區政府被北京掌控得越來越緊，香港這麼多人站出來反對，與其說是對逃犯條款的反彈，不如說這反應出一國二制下香港法治與自由日漸喪失的問題。

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