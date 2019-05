自由限時批》 輸誠中共的政黨可以在台灣發展嗎？！

董森霖

在2020大選前,國安當局必須採司法措施解決政黨「輸誠」中共的問題,否則必陷台灣民主於水火,且不知為「誰」與「為何」而戰!肇致國家淪亡!豈能等閒視之!

台灣現在的國名未變,叫做「中華民國」,與共產黨一黨專政的「中華人民共和國」,完全不同!我們是依民主自由憲法建制,而中共則是「獨裁專制」的體制,並表明「併台統一」!現在更宣示進行「一國兩制」台灣方案,中外皆知!

然則,近來有許多打著台灣政黨名號的政客,絡繹赴中國大陸訪問或參加論壇等活動,竟然都成了所謂「一國兩制」的傳聲筒,相互吹捧呼應,甚至作出種切的「輸誠」醜行表態,令人不齒!此已不是陸委會喊話或警告,就算了事,必須由國安單位依法繩之!否則,長此下去,已不只是統戰問題,而是讓國人不知為「誰」與「為何」而戰!反成了民主反共國家的大笑話!

至少美國就是一面鏡子,過去因「聯中制蘇」戰略錯誤,「養虎貽患」,遭中共長期欺瞞、偷竊重要國安科技機密等等,現卻成了美國最大的威脅!如今美國朝野醒悟過來,一改往昔因循做法,一致宣示「反中共」,當是台灣學習的榜樣!況且中華民國本來就是以「民主、反共」著稱於世!而今中國國民黨長期執政被輪替後,卻變成遇中共就轉彎(軟),實在太不像話!亦實有違兩蔣的遺訓,以後可不必再演慈湖「泣陵」的戲碼了,實在太噁心了!

只要看美國川普政府的團隊,就敢勇於對抗中共,堅持「美國優先」,中華民國的「台灣優先」,卻已不知所往?!簡直令人難以置信!像川普就公開宣布進行中美貿易戰、華為禁令、科技戰、乃至整軍經武的全面部署等等,就是向中國共產黨政權做實質性的「宣戰」!且方興未艾,動人心弦,全球都在看!

例如今天的外電就報導,川普受訪時表示,徵收關稅對中共會帶來「毀滅性影響」,中華人民共和國正在成為一個「非常弱」的國家,因為許多企業為了避稅,正帶著他們的公司一起逃離,這些公司將前往越南或亞洲其他地區,甚至來到美國。」同時,世界最大電機領域學會、總部在美國的「電機電子工程師學會」(IEEE),在美國以禁購、禁售令封殺華為後,也做出反制,限制華為員工承接學會內任何編輯、審稿等相關工作,暫停與IEEE的交流和合作云云。

美國朝野醒悟過來,一改往昔因循做法,一致宣示「反中共」,當是台灣學習的榜樣!(AFP)

近日美國副總統彭斯(Mike Pence)在美國西點軍校(West Point)畢業典禮中,就直接點名「中共」,告訴畢業生們「準備戰鬥」(PREPARE FOR COMBAT)!

「當那一天來臨時,我知道你會打仗,你將打贏」!他表示,政府將拿出7500億美元作為2020年的國防預算,美國將再次承擔作為自由世界領導者的角色! 此外,美國軍方參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍(Joseph Dunford)最近更批,中華人民共和國領導人習近平違反「不將南海島礁軍事化」的承諾,並呼籲各國對中國採取「集體行動」云云。諸此,不難看出,美國對抗「中共」的決心和具體作為!

今天的《美國之音》亦報導,華府智庫「戰略與預算評估中心」發布報告「收緊鏈條,在西太平洋實施海上壓力戰略」(Tightening the Chain, implementing a strategy of Maritime Pressure in the Western Pacific),內容探討美軍對中共在西太平洋軍隊的新戰略,目的是要讓中共相信,對於西太平洋的「軍事侵略」會失敗!因此要運用包括日本、台灣、菲律賓、東南亞群島形成的第一島鏈地理優勢,部署精準的打擊網路,此與美國現行的遠征模式不同。並預估,美國可能因台灣、南海、東海問題捲入戰事,新戰略預計需投入80億至130億美元云云。

《美國之音》且報導,前荷蘭外交官、《台灣公報》主編韋傑里(Gerrit van der Wees)分析,美國已開始將對台方式與中國分開處理,已經開始把台灣單獨看待。諸此種切,已在在顯示,美國朝野不分軍、經、科技、自由人權等各個領域,已然採步調一致,以對抗「中華人民共和國」的專制和窮兵黷武的作為。

又如,今年是六四天安門事件30週年,美國國務院發言人歐塔格斯(Morgan Ortagus)就表示,六四事件為「大屠殺」(full-on massacre),嚴厲譴責中國共產黨系統性的踐踏人權。並表示,國務院今年仍會發表聲明表達悲痛之情。 知名的反共歷史學者余英時在近日受訪時,說得好,「如果一黨專政、一人專制、或是一個王朝專制可以成功的話,今天中國應該還是秦始皇時代。而秦始皇很快就垮掉了,所以共產黨的崩潰,是時間早晚問題」。他更指出:「當時對六四我是支持改革開放,後來動用到解放軍,你就曉得到盡頭了。從那之後,我覺得共產黨沒有回頭路可走,誰也不敢平反六四,因為只要有人認同六四,就非垮不可。」如今的中共正已步上國民黨1930年代走的道路,最終失去人心,或許才是中國民主轉型的希望。

今天的民主台灣,可說是好不容易走出來的!然則,仍有部分政黨政客,為圖個人利益,泯滅良知、良心,不惜利用政黨作工具「投共」,卻忘了2017年11月三讀的「政黨法」規範,明定「政黨」是指由中華民國國民組成,維護自由民主憲政秩序,協助形成國民政治意志,遵守般現行的法律制度,合法的開展各種活動。附帶的是不能「以推翻現行制度」為目標!

簡言之,中華民國的「政黨」是依法不能認同中華人民共和國的專制體制,或是進行合作推翻中華民國的國策,類如「一國兩制」,就是現行國策所不准許的。如果「意圖推翻」就是一種「違法」行為,必要時,得依法解散之。 如今已有現成的法令,管制政黨的「非法」、「違法」行為,國安當局卻不予處置,豈非怠惰職責?!看看美國朝野政黨是如何一致的「反中共」,而作為中華民國的朝野政黨,能不汗顏乎?!

