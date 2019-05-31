自由限時批》 輸誠中共的政黨可以在台灣發展嗎？！

董森霖

在2020大選前，國安當局必須採司法措施解決政黨「輸誠」中共的問題，否則必陷台灣民主於水火，且不知為「誰」與「為何」而戰！肇致國家淪亡！豈能等閒視之！

台灣現在的國名未變，叫做「中華民國」，與共產黨一黨專政的「中華人民共和國」，完全不同！我們是依民主自由憲法建制，而中共則是「獨裁專制」的體制，並表明「併台統一」！現在更宣示進行「一國兩制」台灣方案，中外皆知！

然則，近來有許多打著台灣政黨名號的政客，絡繹赴中國大陸訪問或參加論壇等活動，竟然都成了所謂「一國兩制」的傳聲筒，相互吹捧呼應，甚至作出種切的「輸誠」醜行表態，令人不齒！此已不是陸委會喊話或警告，就算了事，必須由國安單位依法繩之！否則，長此下去，已不只是統戰問題，而是讓國人不知為「誰」與「為何」而戰！反成了民主反共國家的大笑話！

至少美國就是一面鏡子，過去因「聯中制蘇」戰略錯誤，「養虎貽患」，遭中共長期欺瞞、偷竊重要國安科技機密等等，現卻成了美國最大的威脅！如今美國朝野醒悟過來，一改往昔因循做法，一致宣示「反中共」，當是台灣學習的榜樣！況且中華民國本來就是以「民主、反共」著稱於世！而今中國國民黨長期執政被輪替後，卻變成遇中共就轉彎（軟），實在太不像話！亦實有違兩蔣的遺訓，以後可不必再演慈湖「泣陵」的戲碼了，實在太噁心了！

只要看美國川普政府的團隊，就敢勇於對抗中共，堅持「美國優先」，中華民國的「台灣優先」，卻已不知所往？！簡直令人難以置信！像川普就公開宣布進行中美貿易戰、華為禁令、科技戰、乃至整軍經武的全面部署等等，就是向中國共產黨政權做實質性的「宣戰」！且方興未艾，動人心弦，全球都在看！

例如今天的外電就報導，川普受訪時表示，徵收關稅對中共會帶來「毀滅性影響」，中華人民共和國正在成為一個「非常弱」的國家，因為許多企業為了避稅，正帶著他們的公司一起逃離，這些公司將前往越南或亞洲其他地區，甚至來到美國。」同時，世界最大電機領域學會、總部在美國的「電機電子工程師學會」（IEEE），在美國以禁購、禁售令封殺華為後，也做出反制，限制華為員工承接學會內任何編輯、審稿等相關工作，暫停與IEEE的交流和合作云云。

美國朝野醒悟過來，一改往昔因循做法，一致宣示「反中共」，當是台灣學習的榜樣！（AFP）

近日美國副總統彭斯（Mike Pence）在美國西點軍校（West Point）畢業典禮中，就直接點名「中共」，告訴畢業生們「準備戰鬥」（PREPARE FOR COMBAT）！

「當那一天來臨時，我知道你會打仗，你將打贏」！他表示，政府將拿出7500億美元作為2020年的國防預算，美國將再次承擔作為自由世界領導者的角色！ 此外，美國軍方參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）最近更批，中華人民共和國領導人習近平違反「不將南海島礁軍事化」的承諾，並呼籲各國對中國採取「集體行動」云云。諸此，不難看出，美國對抗「中共」的決心和具體作為！

今天的《美國之音》亦報導，華府智庫「戰略與預算評估中心」發布報告「收緊鏈條，在西太平洋實施海上壓力戰略」（Tightening the Chain, implementing a strategy of Maritime Pressure in the Western Pacific），內容探討美軍對中共在西太平洋軍隊的新戰略，目的是要讓中共相信，對於西太平洋的「軍事侵略」會失敗！因此要運用包括日本、台灣、菲律賓、東南亞群島形成的第一島鏈地理優勢，部署精準的打擊網路，此與美國現行的遠征模式不同。並預估，美國可能因台灣、南海、東海問題捲入戰事，新戰略預計需投入80億至130億美元云云。

《美國之音》且報導，前荷蘭外交官、《台灣公報》主編韋傑里（Gerrit van der Wees）分析，美國已開始將對台方式與中國分開處理，已經開始把台灣單獨看待。諸此種切，已在在顯示，美國朝野不分軍、經、科技、自由人權等各個領域，已然採步調一致，以對抗「中華人民共和國」的專制和窮兵黷武的作為。

又如，今年是六四天安門事件30週年，美國國務院發言人歐塔格斯（Morgan Ortagus）就表示，六四事件為「大屠殺」（full-on massacre），嚴厲譴責中國共產黨系統性的踐踏人權。並表示，國務院今年仍會發表聲明表達悲痛之情。 知名的反共歷史學者余英時在近日受訪時，說得好，「如果一黨專政、一人專制、或是一個王朝專制可以成功的話，今天中國應該還是秦始皇時代。而秦始皇很快就垮掉了，所以共產黨的崩潰，是時間早晚問題」。他更指出：「當時對六四我是支持改革開放，後來動用到解放軍，你就曉得到盡頭了。從那之後，我覺得共產黨沒有回頭路可走，誰也不敢平反六四，因為只要有人認同六四，就非垮不可。」如今的中共正已步上國民黨1930年代走的道路，最終失去人心，或許才是中國民主轉型的希望。

今天的民主台灣，可說是好不容易走出來的！然則，仍有部分政黨政客，為圖個人利益，泯滅良知、良心，不惜利用政黨作工具「投共」，卻忘了2017年11月三讀的「政黨法」規範，明定「政黨」是指由中華民國國民組成，維護自由民主憲政秩序，協助形成國民政治意志，遵守般現行的法律制度，合法的開展各種活動。附帶的是不能「以推翻現行制度」為目標！

簡言之，中華民國的「政黨」是依法不能認同中華人民共和國的專制體制，或是進行合作推翻中華民國的國策，類如「一國兩制」，就是現行國策所不准許的。如果「意圖推翻」就是一種「違法」行為，必要時，得依法解散之。 如今已有現成的法令，管制政黨的「非法」、「違法」行為，國安當局卻不予處置，豈非怠惰職責？！看看美國朝野政黨是如何一致的「反中共」，而作為中華民國的朝野政黨，能不汗顏乎？！

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