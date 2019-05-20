自由開講》蔡英文帶給台灣穩定進步

◎林偉豪

2016至2020，是台灣民主化以來國際局勢最動盪的數年，美中貿易戰的波瀾，影響的不只是台美中關係，而是世界秩序的重整，當歐盟、澳洲、乃至於南美洲，都在大環境下做出應變時，身處美中對抗最前線台灣，要能夠穩定中求進步，難度不可謂不高。所幸，蔡英文總統做到了。

適逢就職三周年，蔡英文統於直播中，細數這三年來台灣的變化。對升斗小民而言，最有感的，自然是基本工資連年調漲，終結22K年代，加之稅改帶來的減稅福利，讓單身者或小家庭，都能更有餘裕去追求更好的生活。

對進步理念者來說，歷經艱辛的同婚議題，也於上周塵埃落定，儘管無法完成修改民法的終極目標，然而能夠在近期的政治局勢中，堅守人權理念，通過專法制定，已是極大成就。正如彭博社的報導標題：「台灣領導人賭上政治生涯」。

蔡英文總統的確是為台灣爭取到相當可觀的利益，以及尊嚴。（圖：美聯社）

關心台灣主權者，則不可能不注意到台美關係是1979年以來的最佳時刻，台灣保證法、國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，這些法案的通過，已經在實質上造成當年「美中三公報」成為歷史文件的效果。換言之，昔日卡住台美正式官方交流的障礙，美國都已經一一移除，只等時機成熟，台美關係將有決定性的變化。

或有論者言，這些是在美國主導下帶來的變化，非蔡英文之功勞，然而必須指出的是，如果沒有蔡英文發揮國際談判的專長，為台灣打開空間；以及悍拒中國打壓，不接受一國兩制的堅定意志，才能獲得美國等盟友的肯定，有更多的合作空間。

受過社會科學訓練者，都知道所謂的「社會事」，來自於結構與能動性二者的互動。就台灣立場而言，美中貿易戰是結構，吾人能置喙者甚少，但在結構下旬求生之道，則是能動性的展現。蔡英文總統的確是為台灣爭取到相當可觀的利益，以及尊嚴。

（研究員）

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