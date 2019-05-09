歷史上的今天》政府來學校抓我，只因我讀台灣史 ：調查局以和獨立台灣會往來密切為由，進入大學拘捕學生

現在很難想像因為一本書就會被抓走，甚至差點被判死，這不是久遠前的故事，就發生在二十八年前，一個人民還不被允許知道所生長土地歷史的時代，只能把「西起帕米爾高原、東至黑龍江、北起薩彥嶺、南至曾母暗沙」背個滾瓜爛熟，相當荒謬卻也真實，台灣今天的自由是血淚編織而成，期許這塊土地的人民永遠自由。

佳穎

28 年前的今天，調查局以學生與獨立台灣會密切往來為由，進入校園將學生拘捕，引發知識份子強烈不滿，學生、教授及社運團體紛紛加入聲援。

我在宿舍被抓走

1991年，在「動員戡亂時期」終止後的第九天清晨，新竹清華大學的男宿裡突然出現了一群調查局人員，在完全沒有通知清大校方的情況下，引用《懲治叛亂條例》，逮捕了當年正在讀歷史研究所的廖偉程。同一時間，逮捕行動也在台北、高雄等地同步進行，共四名學生遭到逮捕。檢警單位也依當時《刑法》第一百條與《懲治叛亂條例》對四人求處「唯一死刑」。

調查局認為廖偉程等四人與「獨立臺灣會」有密切的往來。（圖：取自網路）

調查局認為廖偉程等四人與「獨立臺灣會」有密切的往來。可是，經廖偉程事後自述，他並不認識同樣被捕的人，與「獨立臺灣會」最多的關聯，只是寫論文時讀過了創始人史明先生的著作《臺灣人四百年史》，並且在前往日本蒐集資料的時候，順道拜訪而已。

這起事件引發臺灣社會與大學校園劇烈反彈，也是我們熟知的「獨臺會案」！臺灣各地大學學生發起罷課並且於台北車站靜坐抗議，要求「廢除懲治叛亂條例、反對政治迫害」。

研究台灣史等於叛亂？

1949 年，政府為了處置叛亂犯，而制定「懲治判亂條例」。《懲治叛亂條例》實施的結果，把犯罪的成立無限上綱，縱容調查局等情報機關蒐集人民所有政治活動，並加以限制。

例如，只要國家覺得你有叛亂的可能，就會把你冠上「反政府」的罪名，認為你成立刑法第 100 條的「意圖破壞國家政體」，依照這部法律對你施以制裁。因此許多支持言論自由、支持反對黨等異議人士，都無故遭受冤獄之災，甚至被處以死刑。

縱使台灣在 1987 年宣布解除長達 38 年的戒嚴時期，但《懲治叛亂條例》並沒有隨解嚴被廢除，這部法律仍如枷鎖一般，限制著人們的基本權利。因此，當年不少民眾也如這起事件的四位學生一樣，在某個剛睡醒的早晨突如其來地被情資機關逮捕。直到「獨臺會案」爆發，《懲治叛亂條例》才在輿論壓力下經立法院三讀通過廢除，正式由總統宣告廢止，無故遭到逮捕的廖偉程等四人也獲得釋放。

《懲治叛亂條例》實施的結果，把犯罪的成立無限上綱，縱容調查局等情報機關蒐集人民所有政治活動。（圖：取自網路）

民主，不能走回頭路

身在台灣，憲法保障我們每個人有發表言論、遊行等自由，這是每個人都享有的基本權利，也是民主國家最可貴的真諦。每一口呼吸的民主空氣，背後隱藏了多少前人的血淚！我們可以直抒暢議，不會擔心因為說了什麼話、看了什麼書就會被抓走，而感到揣測不安的同時，更應該珍惜我們所擁有的美好，以自己身處一個民主國家為榮。

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