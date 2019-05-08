自由開講》我們與統一的距離：你不可不知的滿地都是「自經區」

◎魏國浩

話說自由經濟特區這個法案，在馬英九時代被封殺過後，現在藉著韓國瑜的嘴與一干沒骨氣只想著跟風刷存在感的中國國民黨立委們的手，又悄悄地回來了，然而我們看的景象是，國民黨立委們自己辯護的很心虛，國民黨自己的政治人物們，諸如勝文哥與立倫叔，辯護到最後只不過證明自經區就是幫中國把產地洗成台灣製，更別提最爆笑的高雄正副市長雙人組，韓國瑜與葉匡時，一個在議會備詢時只會「發大財！發大財！發大財」，另一個居然說把MIC洗成MIT不就代表台灣製造好棒棒，這是台灣無上的光榮，奇怪了，這不就是說考一百分的會覺得考五十分的把考卷改成自己名字是光榮的事情？

這部自經區條例還有更多更多寫出來會讓人頭皮發麻，冷汗直流的條文。（資料照）

不過呢，雖然國民黨人們只會說的一嘴自經區，實際上我們還是要來翻翻他們的提案，才知道他們葫蘆裡到底賣什麼藥，才知道這個自經區，到底是會讓台灣人民發大財？還是讓我們通通去自盡？

讓我們先來看看誰可以變成自經區吧！當我們翻開這一個，由曾銘宗領銜提案的「自由貿易經濟特區特別條例」，看到了第十三條與第十四條這兩個規範台灣什麼地方可以做自經區的條文，不禁讚嘆，原來這就是所謂的「木馬屠城」啊！

先看第十三條，這邊寫的，是現有已經被畫定為「特定用途產業區域」，都可以來申請變成自經區，舉例來說，以後竹科南科中科，還有你家附近的工業區，只要管理單位去申請，中央政府同意，就變成自經區摟，屏東的鄉親，你們長治鄉的「屏東農業生物科技園區」，也可以申請變成自經區喔！

這有多恐怖呢？大概不用我多講，大家曉得，新竹科學園區大概是台灣精華之所在了，多少頂尖大學的學生日夜拼命輪班，好不容易才讓竹科成為世界上不可或缺的科技重鎮，對岸的中國每天都夢想著要整組打包帶走，結果今天只要這個自經區條例一過，只要竹科管理局去申請，哪天執政者只要腦子短路，用這條就可以輕易把台灣的產業命脈"與世界接軌了"，而在這個狀況下，台積電還會不會留在台灣，還會不會是世界第一的晶圓代工，只怕前景非常悲觀啊！

然而，發明這套方法的國民黨絕對是匠心獨運，於是有了第十四條這個更令人傻眼的規定，大意是說，依照這個條文，地方縣市政府可以自己去圈一個區域，跟中央政府申請，這裡要做自經區喔，很有創意吧！舉例來說，偉大的韓國瑜跟台中的小燕姐只要哪天開心，高雄台中圈一個地方，就可以跑去跟中央政府說，我要做自經區喔，剎那間高雄台中的朋友們不用坐飛機出國，就可以到你們城市裡面的自經區去感受一下異國風情了，反正，我們的韓國瑜市長說，小港機場不能飛波音747，而台中的小燕姐，更是把中部國際機場園區的交通計畫停掉了，這時後來這個自經區，不是剛剛好而已嗎？此外，這個條文還是雙向的，也就是說，中央政府也可以指定某個縣市的某個區域，把他變成自經區，你看看，國民黨是多麼想要讓整個台灣，都變成自經區啊！

而上面說的這些，只不過是這部自經區條例的一小部分而已，還有更多更多寫出來會讓人頭皮發麻，冷汗直流的條文，就讓我們下次一一為大家分曉吧！

（智庫研究員）

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