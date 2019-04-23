故事》史前時代那些臺南平原的拓墾者

過去，臺南的「左鎮人」一直被認為是臺灣最早的人，但是 2015 出現了大翻盤的測定結果，發現其實「左鎮人」只有 3000 年左右的歷史！那麼，到底臺南最早的人是誰呢？

◎Mariano

說到現在臺灣的族群，我們一般都會用來到臺灣的先後，分成：新住民、1945 年後遷臺外省族群、客家人、閩南人與原住民。不過，你有沒有想過，在原住民之前，臺灣還有過哪些族群呢？

在〈臺南。襲來──平原出現啦！塊陶啊！〉一文中，我們說過，大約距今 5500 年前，臺南地區出現第一批定居的人類！他們是誰？他們跟我們現代可以看見的族群又有什麼連結？

臺南史前故事的開始：大坌坑文化

過去，臺南的「左鎮人」一直被認為是臺灣最早的人，但是 2015 出現了大翻盤的測定結果，發現其實「左鎮人」只有 3000 年左右的歷史！（左鎮人 OS：討厭，以前都把人家說老了）那麼，到底臺南最早的人是誰呢？

目前，臺南發現最早的人類活動足跡，出現在歸仁的八甲遺址。這裡遺留有史前陶器破片、石器和貝殼堆，以貝殼進行年代測定後發現，大概是距今 5500 年的史前人類留下的痕跡。不過，從八甲遺址中發現出的繩紋陶並非只此一家，同一時期全島簡直遍地開花、大家都做一樣的花樣。所以，可以將八甲遺址歸類於「大坌坑文化」（以新北市八里大坌坑遺址命名）。

八甲遺址的人們什麼時候離開、去往何處沒有人知道，下一個被發現有人類活動的時期大約距今約 4800~4200 年，以臺南科學園區出土的遺址為代表。他們的垃圾坑中發現了許多稻米、小米等植物的種子，還有許多獸骨像是豬、鹿等，甚至是海洋生物的如魚、貝類等遺骨，顯示該地區有相當發達的穀物農業以外，也同時進行狩獵、漁撈、採集，這些都是當時人定居濱海的聚落特徵。

除此之外，他們還擁有很狂的磨製的斧鋤形器、錛鑿形器！這聽起來不怎麼厲害，但這些材料可能是來自澎湖的「橄欖石玄武岩」跟來自東部的「玄武岩質安山岩」、「玉」，由此可見，臺南地區已和其他地方的人們有頻繁的交流互動，甚至能與澎湖進行跨海交易（運費划算嗎？）除了吃的、用的工具之外，這裡還有發現用魚骨、貝殼做成的美麗的飾品，這可是 4000 多年前臺灣美學的表現之一呢！

繼承了海洋性格的牛稠子文化

大坌坑文化之後，是距今 4200 年前出現的「牛稠子文化」，一直延續到 3300 年前。牛稠子文化與大坌坑最大的不同在於，陶容器外表所施加的繩紋紋飾較為細緻，並且開始製作具裝飾性的陶質手環。

細緻的繩紋是牛稠子文化陶罐特色之一。（圖片來源：《牛稠子遺址範圍、內涵調查研究及文化資產價值評估計畫成果報告》， 頁 474。）

牛稠子文化早期的人們延續了大坌坑文化的海洋性格，出現了大量的石網墜（綁在網子下面讓網子下沉的石頭）說明了對漁撈的重視，此外，農業及狩獵活動也同時進行著，以維持豐盛的餐食。不過隨著時間演進可以發現，出土遺留中狩獵工具（如石製的箭鏃）及海洋資源所佔的比例逐漸減少，顯示他們的生產活動可能逐漸以發展農業為主。

值得一提的是，此時開始出現大型陶罐作為嬰幼兒埋葬的葬具。這種陶罐的底部會被打破，將嬰幼兒遺體放入後，底部以另一件陶罐或陶圈足扣上，埋葬時與成人墓葬方向相同，罐口朝南，成人墓葬大部分為頭向朝南仰躺的姿勢。而從埋葬的行為中，我們可以了解當時人們對死亡的想法、對死者的態度，甚至有時整個社會的結構與階級制度都反映在墓葬中，因此墓葬可以說是透露許多史前故事的重要資料！

顏色喜好的轉變：大湖文化

在 3300 年前到 1800 年前這段時間，出現了對陶器顏色改變的文化，原本是紅色的陶器轉變為黑色陶器為主，這就是「大湖文化」。

大湖文化的陶器在燒製過程中，會將受熱到一定程度的陶器覆蓋起來，與外界空氣隔絕，製造缺氧悶燒的環境，陶土中氧化鐵成分會被抽離出氧氣以幫助燃燒，留下來的只剩灰黑色的鐵，因此陶器會呈現與一般燒陶方式迥異的灰黑色。

生活上，大湖文化石器數量減少，最具有特色的是採用砂岩打磨拋光製成的「巴圖」形石器，可能是作為掘土的農具使用，其他還有不同材質製作的石刀（收穫用農具）、石錛（木工用具）、箭鏃（武器／獵具），都經過仔細磨製而成，幾乎沒有留下粗糙的打製痕跡。

除了陶器顏色的轉變，以及石器製作更加精緻外，埋葬行為也有了明顯變化。成人墓葬方向變成為頭向朝北，遺體俯臥向下的「俯身葬」為主，部分死者臉部會被覆蓋石頭或陶片，稱為「覆臉石／陶」。嬰幼兒墓葬則與稍早時期一樣，使用陶容器作為葬具的甕棺葬。

呈現灰黑色的陶器是大湖文化的特徵之一。（圖片來源：臺南考古中心隆田展示室拍攝）

史前

史前時代的臺南，以農作、磨製石器聞名的新石器時代，從大坌坑文化經過牛稠子文化，再到大湖文化總算是告一段落。當我們看著遺址中一堆堆出土的器物或獸骨，是他們為生存而努力奮鬥的痕跡，雖然我們已經不再親自狩獵採集，但工作的每一天也都不容易，或許，五千年後的人們會看著我們的泡麵碗說：「那時代的臺灣人真辛苦，工作這麼長時間只能吃泡麵果腹呢！」

本篇圖文由臺南市文化資產管理處與故事共同製作。希望說更多深藏在臺灣土地裡的故事。

本文經授權轉載自故事 史前時代那些臺南平原的拓墾者

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/