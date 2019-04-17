胡，怎麼說》藍營這一局，郭董一吃五，通殺！

郭台銘宣布投入國民黨總統初選，朱、吳、馬、王這下子才明白了，他們這一桌麻將，原來4人從頭到尾就是全部相公！一直想插花的韓也沒贏到，外插、外漂的郭董一吃五、內外通吃囉！

更慘的是，朱立倫、王金平都已知道自己相公了，這一桌的馬英九、吳敦義也早就相公了，卻不得不繼續陪著打下去，明知怎麼打都胡不了牌，卻不能認輸走人、也不敢翻桌結束牌局，只能等著看郭董插漂獨贏。

朱、王、吳、馬為何相公？因為他們都少拿了一張牌，就是藍營出線必須持有的那張「中國牌」，韓國瑜雖在訪中時，進入香港中聯辦，好像取得了中國牌，不過，那是地方性的，不足以統籌台灣當前全局。

柯文哲也一樣，他雖講出中國要的「兩岸一家親」通關密語，但是，近幾月來聲量大幅下滑，即使出馬也很難勝選，因此也拿不到那張中國牌，他雖不屬於國民黨這一桌的局，但也等於局外相公了。

郭台銘宣布投入國民黨總統初選，朱、吳、馬、王這下子才明白了，他們這一桌麻將，原來4人從頭到尾就是全部相公！（本報資料照）

不少藍營人士認為，郭董出馬，添亂更亂上加亂，我則認為，郭董一出，藍營一時間會亂中盤整，但很快就會定於一尊。

郭董比韓、朱、王等人的優勢，在於他除了和平牌（台灣安全），還有經濟牌（人民發財），雖然那些都是想像的、虛幻的、假象的，接受了恐會對台灣前途造成很大的危機，但是，對不少台灣人卻具有致命的吸引力。

郭董昨天受訪時開口閉口就說「我的選民」在台灣，更哽咽的說，他的兒孫都在台灣，年輕人的未來不能輸在起跑點...，其實已透露他將宣布參選總統。他以自己兒孫為喻，稱台灣的年輕人不能輸在起跑點，當然是演很大，試問，以郭董的2500億到3000億身價，他的兒孫每人都可坐擁幾百億，跟一般年輕人如天上地下，怎麼類比？

今天他提的「媽祖託夢」說，其實是藉神意壯大自己。我比較好奇的是，朱立倫、柯文哲跟著大甲媽回娘家，走了幾天幾夜，都累癱了，怎麼媽祖不曾託夢？

郭董的利益，絕不代表台灣的利益；郭董的台灣未來之夢，也絕非台灣生存發展之路。郭董如拿下國民黨這一局，明年1月大選就是決勝局，綠營必須思考的是，面對郭董來勢洶洶，誰最能橫刀立馬迎戰取勝？

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