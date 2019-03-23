自由開講》別因大人的錯誤觀念，阻擋孩子的國際教育！

張明旭

3月19日，《國語日報》的國際版刊出了一面性別平等相關的國際新聞，希望藉由性平教育以及國際教育的結合，讓孩子藉由閱讀，視野更加廣闊多元。

然而，如此用心的報導出來後，居然被『反同反性平』團體曲解為『試圖混淆兒童性別觀念』，並還在Line群裡造謠，聲稱《國語日報》會刊這類新聞就是要『把別人的子女都教成「同志」，才得以符合「同婚」政策下的「保證貨源供應」』，煽動不了解狀況的家長／家長會退訂和抗議，致使國語日報這幾天頻頻受到惡意騷擾，電話也接個沒完！

而如果仔細閱讀這版內的四篇報導，就可發現這些謊言間和報導真實內容間的重大差距。性別以及國際事件本就是生活中的一部分，即使《國語日報》不刊，其他的電視、媒體、網路、學校課程、同學閒聊、大人的對話間都可能會提到，因為這就是「真實」發生在生活中的事實！而國語日報這版的報導正是用來協助孩子認識相關正確資訊的良好工具之一，更是「學習生活化」與「從生活中樂趣學習」的好範例。

仔細閱讀這版內的四篇報導，就可發現這些謊言間和報導真實內容間的重大差距。而性別以及國際事件本就是生活中的一部分。（圖：性別平等教育大平台提供）

現在的孩子遠比某些大人想得更加聰明且擁有思考能力，「真正」看過這些文章的人們都很清楚，根本沒有這些『反同反性平』團體捏造的『性別混淆』和『把別人的子女都教成同志』，而只有平等、尊重、同理的概念，以及性別偏見和刻板印象的去除！

藉由這些文章，孩子得以更加認識性別平等的觀念、重要性、及各種面向，不僅包含同志、更是對所有人們；同時，也能更加了解世界上正在發生的各種大事，從服飾、百貨公司分層、時尚、開車、選舉、到出生證明及身分證，並回過頭來對應到自己生長這塊土地上的狀況（這些也都是正在台灣發生的重大時事與現象），藉此建立思辨以及國際觀的基礎，建立更加多元廣闊的視野！

別因大人的錯誤觀念，阻擋孩子的國際教育！

對於反同反性平團體如此惡質的手段，我們在此嚴正譴責！並希望大家告訴大家，共同拒絕反性平曲解的誤導謠言！並且一同支持像這面國際版一樣的優良讀物，使台灣的孩子能有更多具有性平意識與國際視角的好讀物！

（作者為性別平等教育大平台專案經理）

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