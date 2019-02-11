自由廣場》該停損華航了！

◎ 劉瑩

有跟過幾次出國團的人大概都知道，同樣的天數跟內容，搭長榮硬是比華航貴個幾千元，可是前者卻常比較早滿團，為什麼呢？因為華航過往的飛安紀錄，讓人寧願多花兩、三千元買安心。

而今，不選擇華航又多了一個理由了——你可能會付了二十萬旅費，一家老小拖著四、五個行李，一早五、六點摸黑起床趕機場捷運，利用難得的假期想全家一起出國，到了機場，卻發覺華航飛機不飛，因為機師昨天深夜突然宣布罷工！老人累，小孩哭，亂成一團，變成參觀桃園機場一日遊。

奉勸交通部跟小英政府，不要再想息事寧人。罷工不上班還可以加薪加休假，請問以後誰想像長榮機師那樣傻，春節乖乖加班來滿足民眾疏運需求呢？而且，這次罷工跟過去很不一樣，手段過分自私，今天網路上反對的聲浪甚至超過贊成的，請執政團隊千萬不要錯估情勢，該硬要硬，不然保證兩面挨耳光，跟年改的優柔寡斷後果一樣。

釜底抽薪之計，請即刻研擬釋出官股，長榮也好，張國煒的星宇也好，看是否能購併這家公司，讓它真正民營化，反正華航股價應該會大幅修正，離淨值夠遠的話就有收購誘因。請小英總統想想，高鐵是民營的，服膺市場機制下欣欣向榮，相反的，台鐵一天到晚出包，給執政團隊扯後腿，長痛不如短痛，該怎麼做還不夠清楚嗎？

（作者為醫師，台北市民）

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