自由共和國》劉振乾／從永福樓歇業談世代公平

劉振乾／退休工程師

一月二十八日有兩家媒體不約而同刊出：「老字號永福樓傳春節後熄燈」。副標題為：年金改革 痛失客源 高租金成最後一根稻草。永福樓由於坪數過大，每月收入要超過三百萬元才能打平。年金改革讓週休七日的優渥退休族，無法再像過去一樣擺闊、擺場面，但是與二十二Ｋ的年輕一代相比，其世代間差距昭然若揭，而這正是全球年輕人「造反有理」的癥結所在。

旅居德國三十多年的川口曼惠美女士在近著《老後的誤算 日本與德國》裡，談到世代公平的問題。由於少子高齡化的緣故，將十五到六十四歲的人視為「工作年齡人口」，計算「一位高齡者有幾位工作年齡人口支撐」？這數值在二○一五年的日本是二．三人，在德國則為三．一人。但是到二○三○年，日本一．九人、德國二．一人，到二○五○年，更惡化為日本一．四人、德國一．八人。而在台灣，這數值是二○一六年五．五六人。但是在二○三○年二．七五人，到二○六五年則比日本二○五○年的數字低，只有一．二人。

不管是德國或是日本，年金、醫療費、照護費的支出，當然都集中於高齡者。財富集中於高齡者，但是貧窮的年輕人卻要負擔富裕的高齡者的年金與醫療費等支出。

但是一旦提到要做年金改革，就像台灣的軍公教年金改革一樣，既得利益者如八百壯士一般「誓死反對」。但是政府的預算偏重高齡者是不對的，不支援年輕一代就無將來可言。

有不少人認為北歐及德國的社會保障比日本更進步，然而川口曼惠美不認為如此。以支付的保險費與接受的醫療服務來說，她認為日本的cost performance（成本效益）是世界第一的。

德國的安養院，即使是由教會等非營利團體經營的，其收費仍偏高。不像日本有「特別養護」這種平民化的廉價設施。並且德國依法律規定，子女對於父母有扶養的義務。

因此當父母住進安養院，當他本人無法靠年金或積蓄支付這項經費的時候，帳單就會到達子女身上。子女會被要求開示其財產，依其資產或收入而訂出該付的款項。這件事，即使父母早就離婚或是離家出走失蹤，一點也沒有扶養到子女的情形下，仍然咄咄逼人地臨到子女身上。原則上，生活保護是沒有配偶也沒有子女且是身無分文的人才可以享受的。

川口曼惠美不認為德國的這法律是完善的，但是她還是反對日本這種沒有排富條款、一視同仁地對於高齡者的補助。

還有人說在北歐醫療費是免費的，而心嚮往之，其實這也不盡然。丹麥與瑞典等國家，其醫療費不是由醫療保險支付，而是由稅款支付。換句話說，不管你會不會生病，國民把醫療費當成稅款提前支付。而其稅款甚高。收入的七成變為稅款。消費稅是二十五％。也因此看醫生與住院就不用再繳費。

魚與熊掌無法兼得，就看你要選擇哪一種生活方式。

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