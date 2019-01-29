自由廣場》學測國文考題很讚 不採計是學校損失

◎ 沈政男

今年學測國文科閱讀測驗採用一個知名流行音樂樂評人的文章，內容是講述羅大佑與李宗盛創作風格的差異，結果引來原作者的嘀咕，說「連我也答不出來」，理由是「文章裡沒提到不代表沒有」。

拜託，「文章裡沒提到不代表沒有」，這是國學常識的出題方式，但閱讀測驗就是必須根據出題內容來回答，選出最符合所引用短文的項目，這不是從小到大，考閱讀測驗的常識嗎？

另一位電機教授兼網紅也倡導，「以後學測指考完，不要再講如何寫作文才能拿高分了」，因為「不要讓孩子去迎合有權力批改他卷子這群人的看法」。試問，那些補習班老師所提供的學測作文範本與寫作建議，會跟閱卷老師的看法一樣嗎？怎麼說作文要得高分，就必須「迎合有權力改考卷的人的看法」？若果如此，所有的文學獎、寫作比賽可以取消了，因為連諾貝爾文學獎也都將只是「迎合有權力改考卷的人」。

當然不是這樣。學測作文都有評分標準，而這些標準跟其他寫作比賽也都一樣，也就是能否切題、內容是否充實，以及論述與情感發揮得如何，至於意識形態、價值判斷，根本不是評分標準。

事實上台灣的學測與指考作文，早已不是八股考試了，不要再胡亂比擬。比如今年的學測國文作文題目「溫暖的心」，先是引用了兩篇故事，一篇是陶淵明叮囑孩子不要讓工人過勞，因為彼亦人子，另一篇是撞見鄰人偷摘自家水果卻不忍戳破，就為了保留對方的顏面，而這樣的舉例已經說清楚了「溫暖的心」代表什麼意思，考生當然必須在這個範圍內發揮，才能切題。

另外一題是考「中小學該不該禁止含糖飲料」，而從這樣的題目就更可以看出，出題老師並未設定立場，考生要贊成或反對都可以，重點是必須論述清楚。這樣的出題方式，怎麼是科舉呢？

以前很多人說台灣的國文考題出得太爛，別人都考哲學、考時事，台灣只考風花雪月，但台灣的大考國文與作文出題，經過這些年的努力，已經不輸給別人了。現在學測國文考題，即使拿到世界上去，都不必臉紅。不採計國文與作文的科系必須審慎考慮，捨棄了這麼好的評估科目，真的能夠招來優秀的學生嗎？

（作者為醫師，曾獲二十項文學獎）

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