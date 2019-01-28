自由共和國》楊峻杰／108課綱「素養導向教學」真的能幫助學生嗎?

楊峻杰／台師大學生

素養導向是甚麼

今年學測二十六日落幕，大考中心主任劉孟奇在一○八學測出闈記者會上表示，目前處在新舊課綱銜接期，出題會盡量呼應一○八課綱精神，但也會視考生表現來決定調整「素養導向」題型比例，而究竟甚麼是素養導向呢？在定義上，係指一個人為適應現在生活及未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。也就是希望不再是以死背知識的方式，而是希望更加著重於解決問題的能力，靈活運用所學的知識，以應對未來快速變動世界。

翻開今年（二○一九）的學測考題，可以發現有許多題目結合時事或是模擬生活情境，要學生選擇出正確的答案，希望學生能透過閱讀文本來找出文章中的關鍵敘述，並結合背景知識去作選擇。有別於以往背誦類型的考題，有逐步地在改變，但這樣的改變真的有辦法讓學生應對現在生活及未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度嗎？

學生缺乏自我想法

我想這樣的改變是不夠的，我們總是希望學生能有自我想法，擁有解決問題的能力，但即便進到一○八課綱的素養導向，我們依然發現，學生難有自我的想法，還是被框架於標準答案，透過文章的閱讀，考生依舊只能選擇一種答案，甚至是一個很荒謬的答案。舉例來說，每年的國文考題中總會有一種奇怪的現象，那就是題目拿給文章的作者，作者都不一定能答出正確的答案。

這是為甚麼呢？其實在現實生活中沒有絕對的標準答案，一個問題會有很多的面向，會有不同種解決辦法，但我們的教育卻只給我們一個答案，甚至有些老師會教導學生，大考的時候別思考太多，只要注意題目的線索，這樣才能成功的拿高分。這也造就學生缺乏獨立思考的能力，更別說是遇上複雜的問題，習慣性地以單一角度去作思考，焦慮地追求出標準答案，這就是台灣教育培養出的人才。

教育也需要接地氣

很遺憾地，台灣的教改總是接不了地氣，常想要跟著先進國家的教育模式，卻罔顧了台灣現況，從一○八課綱中可以看到很多美好的教育願景，但卻看不到具體的方法，我們依然堅守標準答案式的考試、缺乏探索興趣的課程，讓很多學生雖然考上了名校，卻發現科系並非如同自己想像中，開始準備轉學考、重考，又或進入職場後發現自己所學無法應用在現實生活中。

十二年的國民教育迫使每個人得學會相同的知識，每天七點半到學校，下午五點放學，一天將近十二個小時都在學校，但有哪一堂課讓我們走出圍牆外去了解現實社會的狀態，關心社會議題？有哪一科老師帶領學生去認識不一樣的社會群體，思考如何解決社會或生活的問題？有甚麼樣的機會去探索自我的興趣，了解自己真正喜歡甚麼？但在這樣的教育制度下，我們卻希望學生有能力去應付快速變動的時代，相當的荒謬，也相當的不負責任。

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