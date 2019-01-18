自由廣場》離岸風電費率知多少？

◎ 廖惠珠

最近離岸風力躉購費率爭議特別多。一○八年度躉購費率究竟應維持一○七年度每度5.8498元，或是預告的5.1060元，眾說紛紜，莫衷一是。經濟部為此傷透腦筋。筆者以為，目前經多方爭議的結果，其實已可濃縮為：政府是否要在未來廿年內，每年以五十六億台幣買離岸風機建造的附屬技術。

就五十六億而言，5.1060元與5.8498元價差0.7438元。許多人擔心此價差將帶來鉅額支出。其實離岸風力投資門檻甚多，可一路過關斬將，殺出重圍的廠商僅寥寥幾家。爭取到遴選的七家廠商中，今年僅剩四家共計2100MW的裝置容量，因彰化縣政府臨門未踢最後一球而卡關。以目前經濟部所預告「每年3600滿發小時作為預算管制量，每年售電量超過此一時數後，改以簽約當年度之迴避成本躉購」之作法，0.7438元差額就是每一KW每年最多3600度電。以此3600度來設算，一年差額就是五十六億元。

再就「買離岸風機建造的附屬技術」而論，部分專家質疑國產化技術的可行性。考諸過去台灣技術引進事實，確實至今我們仍無法一百％的自製汽車，更無法製造大型船舶或飛機，但仔細檢視台灣出口廠商，卻可發現不少汽車、船舶，甚或飛機零組件的出口廠商。今日這些廠商不僅不須仰賴政府補貼，有的還獲利甚多。不容諱言，當初政府若不扶持裕隆汽車，不自建經國號飛機，上述出口廠商應不可能培育出今天的國際競爭力。筆者以為，離岸風機國產化，絕非一百％的自製離岸風機出口到他國，而是透過參與學習，讓認真努力的廠商，學到離岸風機建造的附屬技術。相較於其他再生能源，離岸風機附屬設施與相關費用占比特高，約八成上下，且其建造工作多需仰賴本土廠商支援，畢竟由歐美派遣人力，或運送一些砂石水泥來台是絕對不划算的。

近幾年全球離岸風機增長速度特快，在陸域風機漸因環境與土地困境而發展受限之際，台灣應掌握先機，快快學得一些技術。依筆者看，最近全球景氣欠佳，政府若在未來廿年內，每年以五十六億台幣買離岸風機建造的附屬技術，既可馬上增加許多工作機會，又可學得一些本事，應是很划算的作法。

（作者為淡江大學經濟系教授）

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