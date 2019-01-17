自由廣場》王建煊？ 管中閔╳╳比〇〇！

◎ 雷顯威

監察院近日以違法兼職為由，彈劾台大校長管中閔，全案移送司法院公務員懲戒委員會處理中。支持管中閔校長的律師團，當天（十五日）晚上發表一份挺管的五點聲明，其中提及，「監察院王建煊前院長擔任公職長達數十年，著作等身，各報社論出自其手者不知凡幾，從未聞有何不妥。知識份子在報刊為文傳遞理念，分析社會局勢，此種文化性、知識性、學術性之活動應予禁止或應予鼓勵，相信社會自有公斷」。

因監察院王建煊前院長任內，筆者曾任職監察院，且參與院長投書或出書相關事務，因此有必要做適當說明，以免遭外界誤導而混淆。相關說明如下：

一、王建煊先生擔任監察院長期間，六年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。

二、王建煊先生擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。這段期間他從未隱姓埋名，為任何報紙或雜誌撰寫社論與專欄。

三、王建煊先生擔任監察院長期間，曾經將個人文章集結成書出版，所得收入全數捐給社會公益團體（存有單據可供查核）。

（作者為牧師，前監察院秘書）

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