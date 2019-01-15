鏗鏘集》現狀、特殊、兩國

再回顧兩國論的基點吧！現狀是異於中國的民主、自由、人權的國家，在國際情勢得宜的條件下，形塑新國家的名實。中華人民共和國，妳也好好發展妳的中國吧！

邁向新世紀前夕，李登輝即將卸任總統，拋出台灣（中華民國）與中華人民共和國特殊兩國論的主張。兩國，是說海峽兩邊一邊一國；而特殊，指的是非一般正常國家的國與國，帶有憲法義理或政治實際的視野。

當年，主張獨立的民進黨是不盡歡迎的，但不盡滿意「特殊」性冠詞；而中國國民黨對「兩國」則暴跳，這是提供海峽兩岸、兩國正常發展的契機。但進入新世紀，從陳水扁兩任總統、馬英九兩任總統、蔡英文這一任總統任內，台灣（中華民國）的糾葛並未解開。

「九二共識」這個中國國民黨人蘇起幻想的無共識，被中國國民黨人說是「一中各表」。其實是「一中不能各表」。一個中國演變到習近平體制，甚至成為台灣（中華民國）被統於中華人民共和國的「一國兩制」窠臼。中華人民共和國志在消滅中華民國這個一九四九年後僅存於台灣的殘餘中國。台灣人民在二○一八年九合一地方選舉後，面對中國的進逼，才從無關緊要中又硬挺起來。

回首近二十年，台灣在延續李登輝後期直選總統、民主化的歷程，面對專制獨裁的中國，挾受惠於台灣戒急不忍的經濟崛起，國家地位不斷受到挑戰，竟陷於危機。民主、自由、人權不盡受享有國民的珍惜，竟有政黨俯首於中華人民共和國，不惜背反。

李登輝試圖為台灣（中華民國）和中華人民共和國的糾葛解套，讓中華民國在台灣蛻化為與中華人民共和國無主權糾葛的國家。但中華人民共和國不放棄以統一之名行併吞台灣之實，以一九四九年革命取代中華民國為師出之名。無視於民主化後的台灣，李登輝早已釋放對中華人民共和國的和平橄欖枝。可惜，中國國民黨在去李登輝之後，不盡為台灣著想。

中華人民共和國不放棄以武力犯台，中國國民黨裡應，並常以此弱化台灣的存在感。殊不知，民主、自由、人權也是中華人民共和國人民應該追尋的價值。台灣（中華民國）的存在對中華人民共和國人民有益。中華人民共和國不只不應圖謀併吞台灣，而是應該走向自己國家從中央集權變為聯邦制的合理國家，才是人民的福祉。

世界應支持台灣（中華民國）異於中華人民共和國的民主、自由、人權發展，生活在台灣這個尚以中華民國為名國家的人民，也要珍惜自己國度相對中華人民共和國更符合普世進步價值的民主發展。

如果，維持現狀，至少就維持特殊兩國論的現狀吧！台灣共識應該就是這樣的和平共識。（作者李敏勇，詩人）

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