自由廣場》習近平不知羞慚的中國血緣論

◎ 歐蜜．偉浪

習近平先生說：「兩岸都是中國人」，要做「堂堂正正的中國人」，若按此邏輯，英國首相德蕾莎．梅伊可以大聲對外宣稱紐西蘭、澳洲、美國都是「英國人」，並且激勵「四區國民」都要當一個「堂堂正正的英國人」，完成統一大業—即便紐西蘭的毛利族人、澳洲的原住民族及美國的印第安人與盎格魯．撒克遜（英國人）毫無血緣關係。

七千多年前，台灣原住民族早已定居於此，各原住民族一直努力追求一個獨立且有尊嚴的「真正的人」，族群名稱烙印在每個族人的生命底層：Seediq賽德克、Bunun（布農）、Tayal泰雅、Tao達悟、Pangcah阿美，許多原住民族群名稱都是「人」的意思。面對習近平對台灣人宣稱：「兩岸是打斷骨頭連著筋的兄弟，血濃於水的一家人」，這種粗暴不顧及事實，妄言誇大又不知羞慚的論述，必遭整體台灣人民、全球原住民及所有民族的唾棄。

在歷史發展過程中，由移民及原住民族構成的台灣人民已結合為一個命運共同體，憲法規定台灣是多元民族文化的國家，希望自己的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是台灣人民最大的願望。尊重個人、各民族及國家獨立的意願與主張，這本來就是普世人權價值所強調的住民自決的權利。

帶著自我中心霸凌天下心態，不尊重不同地區人民及族群的權利，中國人的統一是用鮮血和槍桿子換來的，看一看圖博（西藏）、東突厥斯坦（新疆）和現代的香港，才知道「一家親」的恐怖。

國家面臨內憂外患之際，本會支持蔡英文總統穩定政局，保住台灣國家安全並共同促進全體國人團結，為台灣國家尋找一條具有尊嚴的活路。

（作者任職台灣基督長老教會原住民宣教委員會）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/