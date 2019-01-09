社論》九二共識「歸零」吧

美中貿易戰升級到霸權對峙，習近平加大對台武嚇聲量，並亮出九二共識「壓縮版」。美國參議員賈德納表示將再度提出「台北法案」，協助台灣拓展國際空間。白宮國安會發言人馬奇斯則在官方推特表示，美國拒絕任何使用武力或威脅的方式迫使台灣人民的行為，任何解決兩岸分歧的方式都必須是和平的，而且必須基於雙方人民的意願，並呼籲北京停止對台灣的壓迫，恢復與民主選舉出來的政府對話。習近平所謂的「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事」，「中國的統一，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量」，美國顯然是未予置信的。

「兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」，習近平對九二共識賦予此一新時代解釋，讓台灣人民看清原來國民黨的「各表」只是自言自語。根據習近平的「壓縮版」，馬英九的「不排斥統一」其實是「不排斥被統」，因為一個中國原則基礎上，完全沒有中華民國的空間，中央在北京，台灣如香港。一個星期以來，國民黨仍在刻舟求劍「各表」，但「各表」卻無法從習近平的「壓縮版」找到任何蛛絲馬跡。一句話，九二共識已經破局。假使，二○二○還以「各表」來打選戰，恐怕會自陷於進退維谷。因為，台灣的民主演進，早已超越一九九二。

習近平讓國民黨很尷尬，中華民國的保護傘「各表」破功，國民黨既無法繼續自圓其說，又不敢質疑習近平的一錘定音。其實，國民黨跟民進黨的「中華民國內戰」並不是焦點，因為國民兩黨的差異從北京來看是同大於異的，從統一來看「華獨」與「台獨」本質上差異不大。這次，習近平戳破「各表」的氣球之後，台灣人民最想知道的莫過於，對於九二共識這個文創產品，國共之間到底差別在哪裡？國民黨最需要展示的，不是批評小英政府給習近平聽，而是向國人說明自己的底線為何？如果國共漸行漸遠，還有所謂的九二共識可言嗎？國共都沒有的共識，可以移花接木要求小英政府吞下嗎？

回顧一九九二，台灣尚未總統直接民選，第二屆立法委員選舉也是一九九二年十二月底才舉行。當時，台灣人民還沒取得兩岸的話語權。從這樣的民主歷史角度，不難看出即使當年國共有談及政治議題，也跟台灣人民無關。真正的兩岸關係，至少要在台灣民主化，台灣人民取得主體地位之後，才能重新開機。國民黨硬要將民主化之前的九二共識當作神主牌，暴露的是他們敵視台灣人民當家作主自決前途。兩岸兩個列寧黨，到現在還想將沒有人民背書的九二共識，擴大化、永久化到非國民黨政權，乃至成為台灣與中國雙邊關係不可挑戰、不可改變的前提，豈有此理？台灣人民願意出賣自己的權利嗎？

比九二共識更迫切的是，中國的非洲豬瘟疫情幾告失控，但是卻絕口不向台灣通報疫情，儼然是把非洲豬瘟當作對付台灣的生化武器，企圖讓台灣的疫情防線崩潰，造成農業、經濟、民生的棘手問題，從而給小英政府造成莫大的壓力。面對這種國安級的危機，國民黨也是以幸災樂禍的心態批評小英政府，而從未呼籲、施壓北京從事防疫合作。面對中國武嚇，台灣人民不分藍綠；同樣的，台灣豬也不分藍綠（縣市），一旦非洲豬瘟進入台灣，相關的從業者將無一倖免。國民黨事事不敢得罪北京，不禁令人聯想到唯北京馬首是瞻的香港政客，國民黨幾個太陽所爭的，會不會只是未來的「特首」？他們是不是已經從「特首」的眼睛來看兩岸？

「外部勢力干涉」，乃是北京對兩岸關係的關鍵詞，這個關鍵詞有力說明了，兩岸關係絕非「家裡事」，國民黨的留美菁英應該心知肚明。一九九二，台灣所處的戰略環境，完全不同於今天的地緣政治變化。即使當年真的有九二共識的模糊身影，但事變境遷當然要重新思考國家發展之道。國民黨連「反攻大陸」的神聖使命都可以拋棄了，模糊空間越來越小、認知距離越來越大的九二共識當然不宜膠柱鼓瑟。九二共識既已破局，就讓它「歸零」吧。

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