自由廣場》從我的官司談法官利益迴避

◎ 劉宏哲

這兩週來，國內政壇大動盪，風風雨雨。國人大都在關心討論大老逼宮，習大大關懷臺灣同胞，執政黨如何起死回生等議題。筆者就以一則小新聞—駁回停聘管案法官是管爺同事，來簡要談談利益迴避問題（conflict of interest）。

臺大校長聘任案幾近塵埃落定，筆者無意評論。僅就法官利益迴避議題與大家一起討論。我舉兩例。

一、十多年前，我自己有一個官司（本人是原告，被告是一所學校）在澳洲某城市之人權與歧視庭開庭。法庭一開庭，法官一進來，我們互相鞠躬後，法官就說：我是自被告方（學校）畢業，請問原告（即筆者）有無意見？如果有意見，我立即迴避，改換另一位法官（與被告無任何關連）。此案當庭有我國駐外館文化組長旁聽，非本人編造。

二、大學教師們都非常熟悉的期刊、學術會議投稿基本規範。審稿人必須遵守利益迴避基本原則。有的期刊、會議會明文規定，例如：審稿人與投稿之作者群，過去至少三年非同事，也沒有合作計畫經歷等等。大部分期刊、會議不贅述這些規則，因為學界同儕都知曉這是再基本不過的規範。

以上兩例，只是筆者要提出的議題：法律不可能列出所有應迴避的規範。利益迴避是本諸自我良知。如果還以法律沒條文規定必須迴避來振振有詞，我真佩服！真的是法學大師之名言：在對的時間做對的事。青年學子，大家一起切磋學習吧！跟著法學大師勇敢的拋開，誠信什麼？利益迴什麼避？邁向國際。

（作者為南澳大學退休名譽研究員，澳洲台僑）

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