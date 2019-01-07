自由廣場》一名香港女性給台灣的四點建議

◎ 陳美儀

習近平向台灣人民提出「一國兩制」來統一台灣，香港人作為一國兩制的受害者，我想談談共產黨如何在香港進行軟性滲透，希望台灣人提防，勿因一時仁慈而被中共有機可乘。需要注意的有四方面：

第一要防傳媒滲透。在香港，無線電視一台獨大，十多年前親中共人士間接入主了無線電視，控制了新聞部，使每天的新聞播放並不中立，大放親共訊息。在台灣旅行時，我留意到部分電視台的內容十分親中共，各政府機構及餐店，實在不應再播放親共的電視節目。傳媒是重要的第四權，無論是電視、報紙及網媒，不要被中共控制。台灣政府宜限制中國資金投資媒體，以免中共透過傳媒來宣揚親中國訊息。

第二要防經濟滲透。相信大陸向台商施壓，已是街知巷聞。民間方面，大家要提防各式電子支付系統的滲透。大陸因為多假銀紙，所以電子支付較盛行，而「支付宝」及「微信支付」是上億計大陸人使用。可是，因為大陸公司都有共產黨的黨委，就像華為一樣，一方面是商業經營，另一方面是蒐集數據及情報。「支付宝」及「微信支付」已經用銀彈侵略香港市場，而台灣各大小商舖的老闆應小心，不要成為中共取得個人及消費資料的工具。

第三要防人的滲透。中共好奸狡，在香港的基本法訂立時，留有漏洞，容許中國移民以「單程證」來香港，每天150人，每年就是5萬多人。自1997年主權移交，已經有100萬中國移民來港。中共及香港政府還美其名為「家庭團聚」，以人權來合理化這個移民滲透計畫。太多中國人來台灣，會帶著中國的思維沖淡台灣，也有可能是間諜。全台灣人應制止任何中國移民計畫。

最後，我旅行經過101大樓及西門町，竟然見到一群人拿著中國國旗，究竟該些是否中國移民？為何他們這樣做？是否中共給他們薪金？不要對他們仁慈，應立法規定中國國旗不可以在市區舉起。在台灣，當然是舉起台灣的青天白日滿地紅旗吧。舉國旗的表達自由，請他們返回中國才實踐吧。

（作者為香港籍，機構行政主任）

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