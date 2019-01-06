自由廣場》原來共識是各說各話

◎ 徐立德

「九二共識」，習近平說是「在一個中國原則基礎上，達成海峽兩岸同屬一個中國」，但國民黨主席吳敦義回應，習近平講的不是九二共識當年內容，吳敦義說「九二共識，就是一中各表」；奇怪了，國共兩黨當年談好的「共識」，怎麼現在兩黨領導人的說法卻不一樣，共識怎麼變成了沒有共識？

所謂的「共識」，應該是指談判雙方都有共同的看法，看法一致這才叫「共識」，習近平說「九二共識是一中原則」，吳敦義則說「九二共識，是一中各表」，這兩者的概念和定義並不相同。不但國共兩黨領導人對九二共識的說法不同，就連兩岸的搜尋網絡對九二共識的看法也不一樣。

台灣的維基百科說，九二共識是「一個中國，各自表述」，但大陸的百度百科說，九二共識是海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，其核心意涵是大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係。

對於「九二共識」，台灣政壇人物各自有不同的解讀，但是台灣人民並不是真的了解九二共識的內容，什麼是 「九二共識」？竟然絕大部分民眾都答不出來，這要台灣人民如何去接受定義不清的九二共識。

前美國在台協會理事主席薄瑞光在二○○八年到阿拉斯加機場迎接陳水扁總統時，在機場指出，中國國民黨所提的九二共識，據他了解，「其實，根本沒有所謂的共識。」美國佬說出了真相。

（作者為退休台北市民）

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