自由廣場》綠營世代落差

◎ 吳默聲

近日有四位關心台灣未來的長輩刊登廣告，建請蔡總統勿參選連任。隔了不久，也有青年界刊登廣告，希望在中國壓力面前，支持蔡總統連任。目前兩方人馬似乎都有許多看法，彼此情緒都不小，但我想試圖平心靜氣的來看這四位長輩的談話以及青年界對蔡總統的期許，其實可以從中看出民進黨目前執政最大的困境。

這四位對台灣的付出，剛好是台灣在外交、內政以及民主發展史過程中，非常重要的貢獻者。他們所曾經歷過的困苦，遇過的黨國威權，可能比現今還要強上數倍。今日他們站出來的原因，背後的苦衷可能都不盡相同，有些人因為財政金融，有些人是對管中閔案處理不滿，甚至可以說府院至今無法自圓其說的管中閔放行過程，才是促使這場行動最重要的導火線，執政者實應耐心傾聽與反省。

當然，世代落差才是這兩起廣告同時並起的原因。例如高俊明牧師恐怕是對蔡政府的同婚政策非常不滿，但這與許多支持民進黨的年輕世代價值恰好相反，他們深信相愛的人可以結婚是普世價值。但是，年輕人的價值就必定是主流民意嗎？從公投結果反映出來的，似乎又不盡然。執政者不管怎麼做，都注定得罪其中一邊，若操作不當，導致世代對立與仇恨，絕非台灣之福。

青年世代是造就太陽花運動的關鍵力量，也是民進黨重返執政的推手，而長輩世代則是民進黨一路成長的根基。克服兩世代的溝通落差，應當才是執政者要完成的功課。畢竟剛打完一場敗仗，態度實應謙卑。面對中國蠻橫，我們可以大聲，但面對前輩指教我們更應耐心聆聽，而非貿然斥責。唯有克服這項難題，蔡總統才能用真正的成績告訴全民，未來台灣仍應由她繼續領航。

（作者為高雄市民）

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