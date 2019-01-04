自由廣場》剩下的任期硬起來

◎ 翁文俊

此時的蔡政府，除了表現更強悍，甚至必要的蠻橫，已無其他選擇。

四大老的公開信不會是前天才臨時寫，剛好在小英總統強硬回應習近平的隔天發布，難免有自己人挑時機打臉的感覺。大老對小英的看法心意堅決，箭在弦上，如果不及早發布，等蔡的民意稍有回升，則力道和說服力將會轉弱，又將陷於決心的兩難。

筆者覺得無須責怪公開信的時機和動機，重要的是此時的蔡政府應該把現在的一切內外壓力，轉化成行動及意志的能量，把剩下的一年多任期，當成下一任的四年來用，至少心態上必須如此。

對於阻礙改革甚至造成倒退的人和事，應該展現強硬排除作為。對於扭曲及誤導、甚至汙衊的訊息，採取積極立即的反制及導正。就算無法阻止反對者的落井下石，至少不要讓支持者反駁無據，甚至也相信了不實的事。

台灣人的組成複雜，民心散亂，各有利益及價值依歸。兩年前民進黨所提出的國家價值和方向，曾經是台灣人的最大公約數，這個公約數並不會改變，改變的是執政者沒依約定做到該有的承諾。

剩下的任期對蔡政府最重要的事，就是落實承諾。如果必要，請蠻橫一點去達成。

（作者業商）

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