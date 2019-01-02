自由廣場》國民黨「反核食」公投害慘台灣

◎ 陳止戈

一一二四選後已滿一個月，國民黨還陶醉在勝選的狂喜中，殊不知其為達目的不擇手段的操弄，後遺症正在發作，其中又以「以核養綠」及「反核食」兩項公投為首惡。

就以「反核食」為例，堪稱典型的愚民公投，也可以稱之為廢話公投，可是國民黨偏偏就這麼幹了！由郝龍斌提案的主文是「你是否同意政府維持禁止開放日本福島三一一核災相關地區，包括福島與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」誤導民眾，讓人誤以為來自以上地區的農產品都是核污染食品，不用投也知道結果如何，這就如同你問人家要不要吃大便一樣。

果不其然，公投結果779萬同意，220萬不同意，日本四縣市食品不論有無污染一概拒之國門之外，這樣做會有什麼結果？國民黨一點也不在乎，但日本人很在乎，一狀告到WTO，而且由日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）已經在上週（十二月卅日）上路，日本明白表示，台灣因此再次錯過加入區域經貿組織的機會。

CPTPP含括五億人口的經濟圈，台灣與區內的貿易額可能高達上千億美元，而台灣每年從日本進口的農產品不過區區六、七億美元，來自所謂「核災區四縣」的更少，何況台灣出口到日本的農產品也有七、八億美元。國民黨不僅刻意誤導愚民，也不無煽動仇日討好中國的意圖，但即使是中國，也已在去年十一月底放寬進口項目，很可能跟進韓國朝完全解禁方向走。台灣卻因為這個公投的約束，兩年內動彈不得。

假若國民黨二○二○拿回政權，真的要重啟核四、不計後果的永遠拒絕日本農產品嗎？國民黨必須給個說法！

（作者為業餘投資人，新北市民）

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