自由廣場》告習近平同胞書

◎ 施雅軒

中國新華社預告習近平一月二日將於「告台灣同胞書」四十週年紀念會發表重要談話，啟人疑竇的是，明明「告台灣同胞書」始於一九五○年，定位於「四十週年」，顯然標定的是一九七九年由鄧小平授權，人民代表大會常務委員會所發表的「第五告」，這「第五告」就是後來大家所熟悉的「一國兩制」的敲門磚，如今習近平會進行「第六告」嗎？這是另一個台海的新轉捩點嗎？要理解這兩個問題，其關鍵就在於，習近平能面對台灣是一個國家嗎？

然而回顧習近平的最新談話，去年十二月十八日慶祝改革開放四十週年大會，依然重談「一個中國」與「九二關係」來定位兩岸，唯一的新意僅有「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，嚴格說來，這雙「主」權的概念，源自於二○一七年中國涉台智庫（三台會）藍皮書內的「操之在我」、「以我為主」，似乎連最後一點新意也消失了，平心而論，習近平難以超越鄧小平防線的兩岸論述，其根本原因就是無法面對「台灣是一個國家」，即使台灣有自己的領土、有自己的政府、有自己的軍隊，包括有自己的貨幣與自己的護照，死抱著僵硬的「一個中國」，注定任何形式的宣示，最後只有變成口號的下場。

如今中國面對海內外的壓力，貿易戰、金融債務、非洲豬瘟等等，讓國家治理面對空前的危機，台灣謹守本分地維護東亞國際該有的權利與義務，不必勞煩擔心趁火打劫，習近平能面對台灣是一個國家嗎？若不能，第六版的「告台灣同胞書」，還是免了吧！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/