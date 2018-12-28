自由廣場》校園民主庸俗化

◎ 張惠博

一所大學校長的遴選，竟然造成三位部長黯然下台，實屬遺憾。在一本敘述蔡元培先生言行錄《何為大學》的書中，作者引述美國著名教育學者杜威，對於擔任十一年北京大學校長蔡元培先生所做的評論，杜威說：「拿世界各國的大學校長來比較，牛津、劍橋、巴黎、柏林、哈佛、哥倫比亞等，這些校長中，在某些學科上有卓越貢獻的不乏其人。但是，以一個校長身分而能領導那所大學，對一個民族，對一個時代，起到轉折作用的，除蔡元培外，恐怕找不出第二個。」大學校長所為何事，值得借鏡。

眾所周知，全世界的知名大學，不僅具有創造知識的首要功能，堪稱人類知識的引擎，更是文化的堡壘，也是社會的燈塔。所以，這次台大校長的遴選，其過程與結果，各界要求自是格外嚴苛與殷切。然而，大學校園民主化以來，大學校長的遴選，自主性提高的同時，卻也產生不少流弊，這是不爭的事實，綁樁運作等社會步數幾達不堪聞問的地步，也令清高之士，裹足不前，難以跨出其研究天地，做出另一番貢獻。

誠盼大學校長遴選，歷經早期官派，變革為大學和教育部二階段的遴選，乃至於蛻變為當前的一階段遴選，能愈改愈好，痛定思痛，也讓三位部長的離去，獲得些許的價值，並能持續推動台灣好教育。（作者為彰化師範大學前校長）

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