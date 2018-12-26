自由廣場》再見了，民進黨！

◎ 黃正輝

坦白說，葉俊榮做了這個決定，以我這個智商五十七的人，根本不覺得意外，但仍然心痛！

心痛的主要原因是：我們這一代台灣人，從小家庭教育灌輸的誠信價值觀，完全被顛覆了。

不意外的原因：一個在內政部長任內，已經被質疑放水婦聯會的人，居然可以轉任教育部長，這或已看出端倪。而一一二四敗選後，走了三個部長，為什麼沒有包括葉俊榮？他會做出什麼舉動，其實已經很清楚了。

但令人覺得噁心的是，民進黨上下所謂的「錯愕」！我是不可能相信這個「鬼話」的！平日我們忙於工作，但報紙標題看完，大約也知道發生了什麼事，或即將發生什麼事。蔡英文不知道葉俊榮的決定，連我這個政治白痴都不相信，還會有人相信嗎？

但這個事件對民進黨最大的傷害，應該是從蔡英文以下的官員及立法委員們，讓我都對他們的誠信或智商產生懷疑：他們都錯愕？他們真的誠實嗎？為什麼沒有人有勇氣阻止必然發生的悲劇？

我從未是民進黨員，但從黨外走到今天，已不敢再寄望民進黨！希望對台灣未來仍抱持期望的台派前輩們，就算年紀稍長，也可以不畏艱辛的出來領導我們。

（作者為中國台商，新北市民）

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