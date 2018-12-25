自由廣場》更悲哀的是 台灣人的昏昧性格

◎ 莊芳華

一九八六年，民進黨從國民黨高壓戒嚴的夾縫中，爭取創黨以來，跌跌撞撞走過三十多個年頭，雖然迂迂迴迴的路線，距離創黨時豪氣干雲的理想，也有極大的轉折，但總也是不敢違背民主信念，一直努力在彰顯台灣主體性價值。二○一八年，九合一大選當中，民進黨被挾著中國紅黑勢力的國民黨，重重打趴在地上，開票完，民進黨立刻承認落敗，不像二○○○年、二○○四年的國民黨鬧了大半年。

以小英主席為首的民進黨，低頭大檢討。這時所有媒體、政論節目指指點點、大鳴大放。顯然，台灣民主前輩長年犧牲奮鬥，所爭取來的言論自由權，此刻正發揮最大效益。

什麼理論都有。有人說：民進黨改革工作，做得不夠徹底，才會失民心。有人說：都是改革衝過頭，侵犯了保守勢力，招致反撲。環境議題、勞工權益、婚姻平權、台灣正名……種種牽動階級敏感神經的議題，究竟最適當的平衡基準點在哪裡？有人嫌不夠，有人嫌太多。檢討雖很難切中敗選要害，但至少有在努力認錯反思。

但是，中國國民黨是永遠正確、永遠不必反省的族群。即使統治台灣以來，以黨為國的黨政軍集團，對當代人民所犯下的生殺迫害罪孽，連歷史都不容許後人討論，迫害者繼續囂張指責被迫害者。

選贏成王的韓市長，正在把握榮耀頂峰的時刻，努力掌控人民的緊箍咒。所以他膽敢把一個市長的交接典禮，囂張的弄成五天的城市管控，他正在試探人民接受控管的臨界點。

經輿論質疑後，韓國瑜把責任立刻栽贓給前市府，這種切割耍詐的騙術，在選前確實都能得逞，也是國民黨人一貫統治台灣的伎倆。

選個地方首長，這一刻高唱殺氣騰騰的「夜襲」軍歌，下一刻拿「黃昏的故鄉」包裝溫柔，分明就是痞子說唱人，完全不顧這兩首歌曲，曾經如何割傷、撕裂過台灣人的肉身和心靈。

我悲哀的不是民進黨的操作技術不如人，更悲哀的是台灣人的昏昧性格。

憨直，一直是傳統台灣人的民族性格。

憨者容易上當，也容易臣服，讓數百年來的外來統治勢力，可以大肆玩弄台灣於股掌間。

直者有一股蠻勁，認定目標，坦率不屈向前衝。這就是外來政權長年以來，雖千方百計要消滅掉台灣的正直價值，用盡屠殺、牢獄、威迫利誘手段，但是，歷經試煉的台灣，依然有一股正氣凜然的涓涓細流存在。

憨直的人民，究竟是這個民族的優勢還是弱勢？看看台灣政治勢力的走向，恐怕很快就會見真章了。

台灣人雖憨，但正直。留住一點台灣民族誠實正直的價值觀，請不要繼續陷在詐術的玩弄中了。

呼喚憨直台灣人，少些憨，多些直吧！

（作者為退休教師，彰化縣民）

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