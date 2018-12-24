社論》造假與造神︰台灣民主的迫切危機

花蓮縣政府爆發「包養」記者醜聞，曾任檢察官的花蓮縣代理縣長蔡碧仲質疑被「勞務採購」的媒體記者，「利用公司資源謀取私人利益」，可能涉及刑法背信罪。（資料照）

花蓮縣政府爆發「包養」記者醜聞，據政府採購公報網的決標資訊顯示，縣府於一○六年、一○七年有廿五個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從十四萬到廿八萬餘元，幾乎全由在地記者得標。另外，曝光的錄音檔發現花蓮縣府前秘書長謝公秉曾私下遊說記者，甚至開價「一個月五萬元」給記者進行輿情蒐集。曾任檢察官的花蓮縣代理縣長蔡碧仲質疑被「勞務採購」的媒體記者，「利用公司資源謀取私人利益」，可能涉及刑法背信罪。

花蓮縣政府以宣導縣政建設為由釋出採購案，看似理由正當，實則以民眾的稅金挹注記者，使之為特定人的施政吹捧宣揚，動機全然出乎一己之私，因此相關官員與得標之記者恐皆有違法之虞，應該接受司法調查與道德譴責。不過在法律層面的追究之外，此案與最近選舉所衍生的一些怪現象，在在反映台灣的民主似乎出現崩壞的跡象，應予深入探討，全盤檢修，以挽救傾頹的危機。其實，台灣民主最大的問題在於金錢與權力結合，往往成為政客的籌碼，再利用工程綁樁，或者採購案釋出資源，以金脈鞏固人脈，而部分記者甚至媒體本身則在此一利益鏈中與政商緊密結合，形成一頭幾乎無人可以挑戰的龐然巨獸。

如此的錢權與輿論掛鉤模式，在中央層級不乏案例，而在特定縣市更是人盡皆知的事實。尤其，部分地方首長的操作更是肆無忌憚，透過其可掌控的媒體，長年不斷吹捧洗腦，將首長形塑成親民、愛民、推動建設的完美形象，因此贏得了超高滿意度，搭建出神一般的地位。過去，在部分媒體的年度首長滿意度調查中，一些爭議性的政治人物竟常高居前茅，甚至被譽為五星級縣市長，而有所謂「某某王」之稱號。換言之，地方首長透過採購案「包養」記者，乃是此一錢權掛鉤共犯結構的一環。然而，在媒體的洗腦工程中，記者只是基層的資訊提供者，實際掌握權力中樞乃是媒體的所有人與高層主管，彼等若未能扮演超然中立的角色與分際，則形同整個媒體遭到收買置入，乃有選舉期間置公平性不顧，一面倒地為某些人進行造神運動，那才是對民主的最大威脅。

平實而言，選舉反映新的民意走向，及對政治人物與政黨的期待，勝負本為民主政治的日常。然而，若是缺乏透明公開的資訊，反而受到錯誤或立場偏頗的訊息所誤導，無法了解真相，如此一來選舉便不能反映真正民意，而只是凸顯人為刻意製造的假民意，則民主的選賢與能、公平競爭精神將蕩然無存。尤要者，以兩岸政治之敏感程度，中國更可能將黑手伸向台灣選舉，力助符合其統一立場的候選人，結果不但造成民主的崩解，台灣的主權與獨立亦將受到嚴重威脅。

不幸的是，此次選舉充斥著所謂的「兩造」，亦即「造神」與「造假」︰前者包括特定立場的媒體主動積極吹捧，或盲目跟風的媒體樂於敲邊鼓，更有被置入行銷的媒體加入塗脂抹粉的造神行列；後者則是以中國網軍主導的假訊息散播，成為影響此次選舉結果的最重要因素。尤其，更因造神之目的在於引導盲目崇拜，而造假則在製造仇恨與恐懼，因此兩者亦是民主政治的最大敵人。如此指控並非吾人無端的臆測，假新聞干預選舉，在全球所在多聞，而台灣尤其猖狂囂張，侵門踏戶，如入無人之境。日前《華盛頓郵報》即報導中國上個月透過社交媒體、非法資金和假新聞，成功干涉台灣的選舉，意圖將蔡英文換成「更容易控制的領導人」，直入民主之弱點打擊台灣。

由花蓮「包養」記者案，可以看出藉由錢權與媒體結合，得以建立銅牆鐵壁般的獨立王國，腐蝕地方自治的根基。而假訊息的流竄，攪動網路世界躁動的人心，擴大、渲染了仇恨與對立情緒，將歡樂的民主選舉，變成充滿殺伐之氣的戰爭，造成民主崩坍之危機。媒體扮演公正監督的角色，是民主政治的重要基石，一旦媒體受到政治人物、政黨，抑或境外敵對勢力的滲透操控，民主危機乃隱然襲來。由此看來，花蓮「包養」記者醜聞爆發，只是揭開潘朵拉盒子的第一步罷了，民主的危機仍有待化解。

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