社論》中國對付台灣的下一步

九合一選後，朝野兩大黨還在處理內部問題之際，中國對台灣的新一波攻勢已陸續展開。民進黨敗選檢討看不到「大破大立」的真心誠意，黨內為接班還出現「保皇」爭議，「蔡柯會」尤為一大敗筆，讓基層支持者不敢恭維。勝選的中國國民黨自認形勢大好，幾顆「太陽」為二○二○已動作頻頻，明爭暗鬥。隔海的「大野狼」眼見台灣政治板塊朝有利於它的方向移動，乃趁勢加緊對付台灣的攻勢。

有如國際新聞媒體所見，中國正利用選後縣市版圖藍大於綠的新形勢，以地方包圍中央，加緊對蔡英文政府施壓；也可能利用下月一日「告台灣同胞書四十週年」，宣布對付台灣的新方略。「華盛頓郵報」專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）更警告，在傳統軍事作戰之外，中國每天進行破壞台灣民主和促進對北京效忠的混合戰（hybrid warfare），廉價而更具威脅性，是台灣的一大挑戰。

新攻勢已是現在進行式。本週，台北與上海的雙城論壇即將登場，這一第九次舉行的年度城市政治拜拜，形式大於實質，演技甚於內涵。今年參加人數增多，一向甘於為中國統戰搖旗吶喊的國民黨人期盼拉高層級，甚至拉高雄的韓國瑜北上湊熱鬧。不過，柯文哲僅以些微票差連任，雖仍自我感覺良好，氣勢已不如前；上海派副市長前來，只是剛好而已。無論如何，論壇將在「九二共識」的陳腔濫調中演出，「兩岸一家親」的柯文哲跑不掉，是中國施壓蔡政府的一顆棋子。

在此之前，澎湖縣長賴峰偉已搶先打著「城市交流」旗號前往北京。賴峰偉有「澎湖夢」，也自稱「創造模式」，既期待對岸協助打造澎湖為兩岸轉運中心，人、貨能進能出，與中國有觀光直航，還要中國幫助發展帆船、風浪板等海上運動。同樣寄希望於中國的，至少還有喊出「東西出得去、人進得來、高雄發大財」的韓國瑜，以及希望東亞青運能在台中起死回生的盧秀燕；他們有志一同，都接受以「九二共識」為前提，期盼中國能帶來市場和商機。

必須強調，把經濟前景寄望於中國，不但是已經檢驗而失敗的幻想，也是造成近年台灣政經困境的根源。現實是，如今內外交困的中國，深陷與美國的貿易戰，經濟疲軟，欲求全身而退已不可能。四成出口集中於中國、對外投資也大都流向中國的台灣，此時當務之急是避免被中國經濟帶衰︰台商轉移或撤出，減持人民幣資產，而非逆國際潮流之勢，飛蛾撲火，大膽西望或西進。

可嘆的是，這一近年已很清楚的經驗教訓，國民黨人總是執迷不悟。任內執意推倡「兩岸服貿協議」，引發太陽花學運的馬英九前總統，近日出版回憶錄，仍以「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」「誤國之深，為害之烈」指稱四年多前那場舉世矚目的社會運動事件。上有所好，下必甚焉，即將上任的藍營縣市長，把城市經濟前景寄託於中國，最終也必幻想破滅。

觀光是最具體的例子。期盼以中國客回流帶動經濟活絡，是不切實際的一廂情願。中國客至少有兩大特性，一是人數由中國官方決定，收放都聽命北京，成為它的經濟武器；釣魚台紛爭中的日本、薩德飛彈後的韓國、民進黨執政後的台灣，都曾受這種中國經濟武器打擊。其次，中國客平均消費力未必強︰據觀光局統計，去年來台灣的中國團客每人每天消費額低於日本、韓國及東南亞國家旅客。實際上，中國團客還是「一條龍」經營模式下的產物，台灣觀光業在中國業者「肥水不落外人田」的手法之下，只是窮忙一場；靠它活絡經濟，不啻緣木求魚。經營國際化、客源多樣化，才是台灣觀光及周邊產業持續發展的正辦。

台灣有因意識形態而不知記取教訓的政黨和政客，有選後才紛紛上網查詢「九二共識」是什麼碗糕的糊塗選民，也有對網路造謠無罪開釋的法官，中國當然卻之不恭，在這次選戰經由假新聞和網軍大量進擊而有成效的中國，今後充分利用新形勢，加緊對付台灣的各種滲透、顛覆、打壓，實可預見。

面對嚴厲挑戰，台灣人民及主政者準備好因應和反擊之道了嗎？

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