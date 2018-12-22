社論》國民黨的太陽 民進黨的救星？

國民黨籍準高雄市長韓國瑜。（記者張忠義攝）

一一二四，國民黨大打經濟牌、反空污牌、反同牌、反日本核食牌，結果，九合一選舉與十項公投交叉感染，國民黨大勝。不過，被勝利沖昏頭的國民黨，立刻翻出九二共識的底牌。最神奇的是高雄市。選前，民進黨執政不承認九二共識，被韓流貶抑為又老又窮。政治真是可能的藝術，自從韓國瑜當選之後，即使還沒正式上任，愛情摩天輪也還沒有影子，高雄市又充滿了發大財的想像。諷刺的是，高雄小內閣人選接二連三「聖人難找」，韓流的蜜月期會不會還沒上任就結束了。

這次國民黨的勝選，到底是誰的勝選？到底是什麼價值的勝選？選後，民進黨如喪考妣，立刻上演過去敗選就會出現的內鬥戲碼。勝選的國民黨，則是外鬥轉為內鬥，沒有人去探討為什麼忽然勝選，各方人馬只想爭搶二○二○的入場券。天上掉下來的勝選，換來的彷彿是不知所措，做為藍營指標股的韓國瑜，老藍男、派系代表的人事安排，澆熄了選舉期間的亢奮，原來驚世駭俗的韓流，骨子裡還是ＬＫＫ的國民黨。與此同時，躍躍欲試的馬英九，選後出版回憶錄，白頭宮女話玄宗；而侯友宜獲得大勝，朱立倫四處結盟並派出代理人。吳敦義展開感恩之旅，王金平選副總統不如選總統。馬吳朱王四個太陽，撥回二○一六以前的時鐘，在民進黨中生代接班聲中，國民黨的中生代仍在跑龍套。

問題是，這次民意所選擇的，難道是國民黨的回鍋肉？民意對小英政府不滿，難道寧可選擇不堪回首的老藍男？

九合一選舉與十項公投，地方首長選舉部分，國民兩黨輸贏大概一百多萬票，差距較大的是公投部分。公投部分較大的差距，並沒有反映在地方首長選票的差距，這似乎說明了國民黨勝選的民意差距，遠遠小於十項公投的民意差距。可以說，民進黨主要不是輸給國民黨，而是兩年多來有些議題與施政，與主流社會的認知存有差距，即使若干政策尚未付諸實行，但是已經激起極大的不滿情緒。這就說明了，國民黨千萬不要被勝選沖昏了頭，與其說選民改而支持國民黨，不如說是選民要藉此教訓小英政府，因此民進黨與其因敗選而陷入失敗主義，不如科學分析選民所要傳達的訊息。

今天，民進黨檢討敗選原因，有人談到大破大立，只是，大破什麼？大立什麼？也沒有人提出具體興革。其實，就各種改革與轉型正義而言，從總體票數的差距來看，很難解釋為多數民意反對改革與轉型正義。反而是，改革與轉型正義所引起的不滿，以及公投議題所顯示的反政府情緒，兩者的相乘效應形成壓垮缺乏有感政績的小英政府的最後一根稻稈。兩年多來的改革與轉型正義，對被改革者來說是切膚之痛，對一般民眾而言則事不關己，更現實地說是沒有增加利益。再加上，儘管小英政府稱各項經濟指標數字顯示台灣正在變好，但多數人的實質收入、消費能力尚未有感上升則是不爭的事實。受損的有感，獲益的無感，票數開得難看，剛好而已。

經過三次政黨輪替，多數民眾的政治熱情已不如往昔，如果經濟民生不能讓人有感，改革與轉型正義的道德張力也十分有限，這是一一二四的啟示錄。選後，小英遭到黨內的極大壓力，民進黨「另尋明主」的聲音此起彼落，這是民進黨難念的經。不過，國民黨也有一本難念的經。原來奄奄一息，卻靠著對手的失敗，國民黨又像一條活龍了。一一二四以來，國民黨的太陽一個接一個冒出來，連兩年多前徹底搞垮國民黨的馬英九也興致勃勃。那些太陽，其實無關這次選舉的成敗，卻個個自以為時來運轉了。這種爭先恐後，對韓國瑜所稱之「這次選舉最重要的聲音就是人民希望過好日子壓倒一切」，形成莫大的諷刺。

政治力學，未必只比絕對值。這次選舉結果，民進黨元氣大傷。但，一如二○一六與二○一八的對比，台灣的民主正處於躁動期，若國民黨的太陽黨內互打亂到不可開交，把民意的鐘擺又推到另外一邊，搞不好會成為民進黨的救星。

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