自由廣場》韓國瑜踩民意紅線 前途堪憂

◎ 陳安

再過一天，韓國瑜就將成為高雄市長，不管他當選的原因是什麼，我更關心的是，他能不能成為稱職的好市長。從開票之夜到現在剛滿月，他已屢屢踩紅線而警鈴大作，前途實在沒有理由樂觀。

或許有人會說，這就是民主必須付出的代價，候選人為了爭取選票，什麼支票都敢開，要當選才有機會實踐理想呀！所以，當他說要到太平島挖石油，要在旗津開賭場，要把迪士尼樂園引進來，要建賭馬場，要蓋愛情摩天輪，「貨出去、人進來、發大財」，所以要接受九二共識，這些我都沒意見，反正高雄人高興就好，歡喜做，甘願受。

但是他在組織小內閣時，情況就令人擔心了！一個涉及吸金詐騙還在審理中的被告可以舁以原民局長，一個因賄選被判當選無效的二代要當海洋局長，一個被彈劾過的教育局長，還要經過牧師鑑定認可，高捷、高銀董事長公然拿來酬庸，這些所有狗皮倒灶，看起來和黑金政治的臭毛病是如此的相像，所謂的「翻轉高雄」，莫非是舊勢力的全面復辟？

韓國瑜說，芸芸眾生，他很難找到聖人來當官，有位名作家於是問他，沒人要求他請出聖人，但要找到「普通人」來做事有很難嗎？韓國瑜沒給答案。

媒體喜歡造神，一些新聞報導充斥著諸如韓市長夫人訂製就職晚會禮服，閨女是否晉級演藝事業，有什麼擇偶條件等等，雖然與韓國瑜選舉時全力塑造的「礦泉水加滷肉飯」的藍領形象超違和，我都還可以當做花邊八卦來忍受，唯獨以下這一項，他實在踩到許多人的紅線了。

有位退休的新聞前輩在臉書貼出一張照片，攝自高雄街頭，馬路中隔島行道樹高掛一幅告示，上書「市長就職典禮，河東路交通管制，限持證貴賓進入」。我不熟高雄地緣，不知河東路在哪，接著就有媒體報導「高雄警方貼出公告，實施交管長達5天，範圍擴及6條街」。

呵呵，好大一個官威，有人形容，規格已經超過總統就職典禮，我不知道有哪個民主國家元首有如此排場的，或許只有對岸的習大帝有此排場吧。

韓國瑜外表給人一種粗獷講義氣的印象，這種性格交朋友很爽，但類似就職交管這種擾民的事，他都習以為常的話，那是一種很可怕的威權心態！相對於也很自大的柯文哲，任期交接五分鐘搞定，南北二市，韓不如柯。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/