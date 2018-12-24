自由廣場》為謝志偉大力按讚！

◎ 陳振

你知道台灣人到德國機場，已經適用「快速通關」了嗎？

有牙醫師分享他近來在德國海關的通關經驗，表示自己才花了25秒就通關，但跟在他身後的中國人卻被德國海關攔下，要他們「乖乖排隊」！

牙醫師、同時也是時代力量高雄黨部副執行長林子盟，20日晚間PO文分享他的經歷。他表示，他在德國法蘭克福機場要離境時，有個德國海關人員看了他問：「Are you from Taiwan?」當時他用德語回答「Ja. Ich bin Taiwanesisch.」（我是台灣人），這時德國海關便帶著他離開排了數十人的長龍，導引到「自動通關口」。他說：「只花了大約20秒數位臉孔確認、5秒鐘海關蓋章，輕鬆前往登機閘口。」

這應是駐德代表謝志偉努力的成果。謝志偉可是花了很多時間與德國政府官員溝通，才讓德國政府與公務員了解台灣與中國是不同的國家。如果還是以前國民黨執政時期的代表，會有今日成果嗎？

謝志偉勞苦功高，值得肯定。

（作者為教師，新北市民）

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