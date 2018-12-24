自由共和國》許玉秀／大赦與特赦的區別

許玉秀／前大法官

憲法與赦免法的規定

我國關於大赦與特赦的規定，可以見諸憲法和赦免法。憲法中規定的是行使大赦和特赦的權力機關。憲法第四十條，賦予總統依法行使大赦、特赦的權力；憲法第五十八條，要求行政院院長及各部會首長，必須將應該提交立法院的大赦案，先提交行政院會議議決，也就是行政院有向立法院提大赦案的權力，但應經行政院院會的決議程序︰憲法第六十三條，立法院有議決大赦案的權力。

至於赦免法的重點，則是規定大赦與特赦的效力範圍。赦免法第二條，分別針對已受罪刑宣告和尚未受罪刑宣告兩種情形，規定大赦的效力為罪刑均失效和追訴權消滅兩種。所謂尚未受罪刑宣告，包括起訴後審理中或偵查中尚未起訴的情形。赦免法第三條，提到已受罪刑宣告的特赦效果，僅能免除執行刑罰，情節特殊時，才能使罪刑都無效。此外在赦免法第六條規定總統的權力，包括有權主動命令行政院轉令主管部會研議大赦和特赦。

赦免法第二條和第三條針對大赦與特赦的不同規定，一般理解為特赦的效力範圍原則上較大赦狹隘，而且因為第三條沒有提到尚未受罪刑宣告的情形，因此特赦的範圍也較大赦的範圍狹隘。進一步的理解，就是特赦的對象僅限於已有罪刑宣告的情形。而所謂已受罪刑宣告，甚至被曲解為已有確定終局裁判的定讞案件。

大赦與特赦的對象

、範圍和效力不同？

從憲法對於大赦與特赦的權力以及成案的程序規定來看，如一般所認知，特赦屬於總統獨有的權力，而大赦則是法律案的一種。大赦顯然是一種通案模式，行政院有法案提案權，立法院有議決權，總統行使大赦，與行使公布法律和發布命令的權力，並無二致。但是行使特赦，則是一種特別的發布命令行為，屬於個案模式，是總統針對特殊具體案例，基於特別的考量，行使專屬於元首的高權行為，這種元首特權和元首的豁免權，具有相同的權力本質、來自相同的法理。

特赦既然是這麼一種元首特權行為，效力反而較大赦限縮，無可懷疑嗎？

赦免法第三條規定已受罪刑宣告的特赦效果，僅能免除刑的執行，也就是司法權對於罪的宣告效力不受影響，這是因為特赦是基於對個案的特殊考量，代表行政權的總統，原則上理應尊重司法權，但在情節特殊時，總統有權同時赦免個案的罪刑，例如蘇炳坤案，當年受到陳水扁總統宣告罪刑均免，也就是說，總統的赦免權本質上有罪刑全免的效果，而這也不叫做干預司法；相對地，大赦針對通案，屬於因應一定社會時空所採取的一種刑事政策，同樣不能認為是對司法權的干預。

那麼對於起訴後審理中或偵查中尚未起訴的情形，是否赦免法第三條已經排除適用呢？起訴後審理中的個案，總統高權當然不可以介入司法權，命令審理程序終止，但是起訴屬於行政權的運作，基於特殊考量而撤回起訴，並無不可，特赦權的行使斷無不能及於命令撤回起訴之理，同樣的法理，也及於偵查中尚未起訴的個案。此所以美國總統的特赦權，及於起訴後審理中的案件。而一旦需要動用總統的特赦權，自然不是檢察權內部的行政運作所能夠承擔的事件，因此也必定屬於國家中高度需要特殊考量的事件。

大赦和特赦這兩種赦免權的區別，其實在於通案和個案的區別，特赦既然施用於個案，總統有權區別個案的適用效果，但從赦免權的本質來看，赦免的效果就是罪刑可以全免，赦免的範圍包括受起訴、審判和執行的責難。

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