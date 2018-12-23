自由廣場》一家親？ 一家福？ 一家禍？

◎ 張國財

台北、上海雙城論壇的東道主柯文哲，在十二月十九日的歡迎晚宴上，又大彈「兩岸一家親」的老調。

真的「兩岸一家親」，經濟上帶給台灣的是福是禍？

非洲豬瘟在中國已然野火燎原，台灣陸委會三番兩次捎訊息，希望中國當局告知相關疫情，得到的回應是不理不睬。天底下，有這樣的「一家親」法嗎？近日，陸續有中配違法自中國攜帶香腸、豬肉乾入境台灣，在機場出關前遭查獲；如果有漏網之魚，兩岸一家親之前先非洲豬瘟一家親，據估計，屆時台灣經濟上的損失將是台幣兩千億起跳！這代價嚇不嚇人？

中國人民大學國際貨幣研究所副所長、中國農業銀行前首席經濟學家向松祚，在十二月十六日的「四十年（改革開放四十年）未有之大變局」演講中，引述一份內部調查報告稱，二○一八年中國實際國內生產總值（ＧＤＰ）成長僅有一．六七％，甚至有可能呈現負成長，中國國家統計局宣稱的六．五％成長率顯然造假云云。這是來自中國內部經濟權威的訊息資料，可信度當然非常高。明年，有方興未艾的美、中貿易經濟戰在虎視眈眈，加上一些歐洲國家與澳洲也紛紛表態加入美方陣營，以出口為經濟導向的台灣，不跟美、日、歐、澳一家親，而要跳入這場驚心動魄的貿易漩渦中，跟自身難保的中國抱在一起，下場會如何，還用說嗎？台灣經濟貿易的生路，在於擁抱民主世界還是共產中國，還用說嗎？

真的「兩岸一家親」，政治上帶給台灣的是福是禍？

台灣，在白色恐怖不再後，現在還真的是百無禁忌。總統會遭台北市長白眼不說，連一般市井小民也可以直指蔡英文的不是，或編派這、指導那的，背後，說穿了是選民手中的一票，讓政治人物不得不謙卑。所以，在選舉勝出的，即便不是賢與能，而是變色龍與吹牛不打草稿的賣藥郎中，台灣人肯定還是中意吵吵鬧鬧的西式民主選舉（否則也不會為了公投與選地方民代在十一月二十四日忍受好幾小時的排隊了），而不是一切習近平一個人說了算的「中國特色的民主」。真的「兩岸一家親」的話，遊戲規則會是照十四億人那一套，還是聽二三五○萬人的、會不會出現劣幣驅逐良幣的現象，答案應該很清楚。

總而言之，不論從經濟或政治上來看，「兩岸一家親」都是禍、不是福，都是在自尋死路而已！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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