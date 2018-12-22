自由廣場》2020 割捨私心自用

◎ 田年豐

陳永興公推民視郭倍宏參選二○二○總統大選，這是另一個穩死第二組。極可能比第一組還慘。

但原因，不是因為郭不如蔡，而是這樣的思考，不外是獨派不可缺席之類的。而事實上都已經缺席廿年了，如今才又特別非這樣強調不可，根本了無新意。不可缺席的結果，如果是因此預見到可能會更好一點，或許還有點道理，但事實上可能嗎？

這兩組注定都已經是淘汰組！

獨派推郭參選的起因，應該是對蔡絕望到心死了。但因此擁護郭，極可能是找不到更適合的人選，也可能只是像蔡一樣，獨派也有自己不願虛心面對的盲點。一旦這盲點，跟蔡的是一樣，其實是人人都看得到，只有蔡自己看不到。那麼重蹈覆轍，翻車已是可預見的下場。而且，台灣很可能一起陪葬。

二○二○我的見解，民進黨以國會為主戰場，總統大選由台派推出航母戰鬥群，組成影子政府，挑選一位具備威猛爆發力的青壯派主戰，搭配副手郭或蔡甚或賴的組合。以團結合作走向光明未來的台灣，對抗草包罪犯豬瘟肆虐詐騙橫行的中國！

二○二○是台灣走向光明未來，還是自私作祟集體墜落地獄末班列車的關鍵時刻！面對這個轉折點，我們必須割捨私心自用。

（作者為前嘉義之音台長）

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