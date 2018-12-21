社論》拚經濟要自立自強不能靠恩賜施捨

陸委會主委陳明通昨天指出，高雄訂房很熱絡，旅館訂不到，是因為交通部推動暖冬旅遊補助，並非九合一選舉過後中客大量到高雄。圖為位於高雄駁二瀨南街的鹽埕教會基督教長老教會，已散發出濃濃的耶誕溫馨氣氛。（資料照）

台灣經濟要好，不能靠別人「恩賜施捨」，必須自己腳踏實地改善投資環境、激勵內外投資、重振經濟活力、提升就業所得。就此而言，台灣縱使需要國際經貿，但基本點是自己的產業自立自強。以美國之大，川普仍致力於製造業重返美國，何況是台灣？製造業的就業機會與所得，遠遠高於大部分服務業，今天台灣的薪資水準低迷不振，主要原因便出在這裡，朝野都說要拚經濟，就得用對藥方！

韓國瑜說：怎麼樣讓市民過好日子比什麼都重要；柯文哲說：要把人民的福祉當做最優先的考量。乍聽之下沒什麼不對，重點是怎麼做？如果以市民利益當幌子，以拚經濟之名偷渡九二共識、兩岸一家親的「政治」，巿民可能未蒙其利先受其害，因為靠中國「恩賜施捨」的經濟統戰，早有馬政府八年的前車之鑑，最後向中國傾斜的政治惡果留下來了，曇花一現的經濟泡沫只留下爛攤子。台灣的觀光業，被中國的一條龍始亂終棄之後，到處都是重複投資的觀光廢墟，業者則把矛頭對準自己的民選政府，且不斷施壓本國就範於中國的政治勒索，以期對方繼續施打經濟統戰的嗎啡。假使地方政府如此拚經濟，可以預料將來就是這種劇本的不斷重演。

這次選舉，國民黨所打的經濟牌，選前是「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，選後則馬上亮出九二共識的底牌，骨子裡仍是「經濟靠中國」的老套。影響所及，連黃偉哲也說：老百姓不會同意政治人物「先政治後經濟」，甚至是「政治一百分、經濟零分」，這不是老百姓需要的，也不是人民之福。 經濟一百分，乃至以往的六三三，大家一開始都鼓掌歡迎。問題是，如果重蹈六三三覆轍，幻想接受中國的政治要求，或者在主權上自我壓抑，台灣就會因為中國「輸血」而發大財，恐怕這種發財夢實現之前，政治惡夢會先降臨。

以中國的銳實力，全力對付小英政府，都可以說是綽綽有餘。如果地方政府淪為「中國台北」、「中國高雄」等，只會讓中國更加得以各個擊破。面對來者不善的中國，地方政府互相爭寵，只會讓對方得以用更少的經濟甜頭，來勒索更多的政治籌碼。縣市首長「靠中國拚經濟發大財」的美夢未必實現，但地方板塊一個接一個「內地化」，將奏出台灣自我裂解的悲歌。屆時，所謂的地方包圍中央，既是以民主來自掘墳墓，也會對國際社會傳達錯誤的訊息。兩年多來，屢次通過法案與行動支持台灣的白宮與國會，恐怕也會有使不上力的無力感。萬一台灣以民主將自己鎖入中國，印太戰略對台灣的重新定位又如何？也許，這就是北京從台灣內部著手，瓦解民主陣營第一島鏈最廉價的襲擊吧。

回顧一九八○年代後期，傳統產業、中小企業在台灣面臨土地、勞工及環保等問題，剛好中國的改革開放大力招商引資，於是拉開台商錢進中國的序幕。那個年代，台灣處於後蔣經國時代的權力鬥爭，政府雖知產業升級是未來之路，但政治紛擾形成經濟向上提升的絆腳石。結果，從傳統產業、中小企業出走開始，產業西進的層級逐漸擴至大型企業、科技產業，至此台灣才發現產業空洞化危機，為時已晚。再加上全球化的雙重效應，台灣經濟遂由令人稱羨的經濟奇蹟，淪落到今天的缺乏成長動能、政府財政惡化、實質所得下降、貧富差距擴大等政治經濟社會慢性病。

撫今追昔，當前如果要提振經濟民生，卻仍脫離不了昔日的政治緊箍咒，死抱「經濟靠中國」的浮木，前景恐怕難以樂觀。昨天，陸委會主委陳明通指出，最近社會傳出一種聲音，高雄訂房很熱絡，旅館訂不到，其實，這是因為交通部推動暖冬旅遊補助，並非九合一選舉過後中客大量到高雄。然而，高談九二共識、經濟靠中國者，卻急著把「中客大補帖」當作功臣，彷彿「又老又窮」一夕之間麻雀變鳳凰。這種藥方，馬英九執政八年早已證明是毒藥了，現在又逢美中貿易戰中國自顧不暇，新任縣市長如果還想以身試法，恐怕選舉期間的「假大空」很快就會破功。

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