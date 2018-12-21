自由廣場》福佬族群語言人權

◎ 張學謙

各族群語言皆應受到尊重，享有語言人權。「一枝草、一點露」就是平平是人，應該享有平等尊嚴的意思。聯合國強調語言權利，追求尊嚴、自由、平等和認同的理想，也是同樣的道理。但是，從台語頻道預算遭立委高金素梅提案凍結的新聞看來，語言權利與族群平等的理想，還是持續受到語言歧視主義的挑戰未能落實。

常聽到福佬人不滿的說，有客家委員會（二○○一年）、原住民族委員會（二○○二年），為什麼沒有福佬委員會？有客家電視台（二○○三年）、原住民族電視台（二○○五年），為什麼沒有台語電視台？缺乏官方的制度支持，福佬人自然會覺得受到不公平的對待，好像這個族群不存在一樣。諷刺的是，未能享有語言平權地位的族群，還是台灣人口最為多數的族群。照顧弱勢族群理所當然，而忽略了佔台灣人口百分之七十以上的福佬族群，不但違反族群平等原則，也踐踏福佬人的語言人權，跟聯合國透過語言權利，捍衛語言多樣性的原則背道而馳。

聯合國把新場域與媒體的語言視為重要的語言活力指標。不提供官方協助媒體的語言多樣性，就是獨尊強勢語言、放任弱勢語言死亡的語言歧視。在媒體、網路的時代，缺乏足夠的母語傳播媒體，將造成母語流失。華語霸佔大眾傳播媒體，特別是電視，可以說是導致本土語言流失的「文化的神經毒氣」。

電視媒體是當前最具影響力的傳播形式，對本土語言復振有以下的意義：提升族群語言地位，提升族群語言活力；提供大眾學習本土語言、分享族群文化的管道；建立語言的工具性價值；透過流行文化，建立母語的情感認同；促進母語的文字化、現代化和科技化。官方成立台語電視台可以顯示，當局對福佬族群語言人權的重視，實踐語言的轉型正義，促進語言和解與語言復振，何樂而不為？（作者為台東大學華語文學系教授，台灣語文學會理事長）

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