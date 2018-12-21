自由廣場》2018不等於2020

◎ 林正二

九合一選舉民進黨慘敗後，各界似乎不看好該黨的二○二○總統大選。然而，從美國政要與媒體對民進黨慘敗的關切與忿忿不平，即可知小英總統這兩年半，已成功提升台美關係。值此美國聯合國際社會對抗獨裁中國，美中貿易大戰中國損失慘重之際，台美關係是民進黨二○二○反敗為勝的重要一張牌。尤其是韓國瑜、盧秀燕等人勝選後，竟然要將高雄、台中等市的經濟發展押在已自身難保的中國身上，自己卻提不出較有效的提振經濟方案，而且韓的太平島挖石油、迪士尼樂園、愛河摩天輪等已證明是唬人的政見，無法實現。

由於韓國瑜、盧秀燕等人選後不僅諸多政見無法落實，而且還選用品格有瑕疵的政務官，以及跟地方風評不好的政客掛勾，很多選民已後悔投票給他們。相對藍營市長當選人，林佳龍與陳其邁比盧與韓優秀太多，台灣人民終究會了解事實真相，只要民進黨好好將雙方作一對比，失去的選票未嘗不會回來。

最重要的是，二○二○總統大選涉及台灣未來的前途，在中國亟欲滲透併吞台灣的時候，國家認同問題勢必成為選戰主軸。國民黨的九二「一中」共識，將無所遁形，無論藍營怎麼解釋，都無法掩蓋該共識只有「一中」沒有「各表」，最後會導致台灣被中國併吞的事實。

對此，民進黨除了要向國人詳細揭露「九二共識」不僅將讓台灣無法鞏固主權及維護人民的自由民主生活外，而且要指出國共一中共識不利台灣的經濟發展。相對藍營的親中，小英總統必須詳述「維持現狀」在護衛台灣主權與民主的重要功能，以及提升台美軍事、外交關係及經濟合作上所扮演的重要角色，藉此凸顯美國等國家全力反中時，藍營卻如飛蛾撲火般投向中國之荒謬現象，讓台灣人民知道哪個政黨比較有國際觀，較能維護台灣人民的利益。

此外，內閣大幅改組後，小英與閣揆必須以經營公司的方式，嚴格要求各部會每月繳出民生經濟、農漁業、觀光、內政等政務改善的具體成績，並適時向人民報告，讓民眾有感；同時所有部會需即時駁斥媒體及社群網站的不實資訊與斷章取義的抹黑報導，以扭轉民眾對蔡政府的錯誤印象，而有利二○二○選情。 （作者為退休駐美外交人員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/