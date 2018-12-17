自由廣場》民進黨敗選後的荒腔走板

◎ 方復權

民進黨敗選後的表現可說荒腔走板，從兩件事情可以實證。

首先，台北市一席立委補選，民進黨推出的何志偉宣稱，他與市長柯文哲是好朋友，企圖拉抬選情。沒想到立刻遭到柯文哲羞辱，表示「好朋友好到會說我是髒髒包？」以及「朋友親疏有別」。何志偉的表現，可說喪失黨魂以及政治智慧。

其次，前勞動部長林美珠竟然在敗選後發生台灣金聯董座「一日遊」的糗事，離譜的是，林美珠閃辭後，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）還信誓旦旦表示，「林美珠不論能力與資歷皆為擔任董事長合適人選」，顯然還沒掌握行政院發言人舉足輕重的道理。

從以上這兩件事來看，民進黨完全不了解「檢討」與「民意」的定義，或者說根本迷迷糊糊，只懂得政治算計與酬庸。

如果蔡英文總統腦筋再不清楚一點，恐怕要創下台灣民選總統以來，第一位女總統卻也是第一位沒有連任的總統這個紀錄。老實說，總統是否創紀錄，對老百姓而言並不重要，關鍵在於，總統四年任期是否辜負人民期待，是否有把國家治理好。

（作者從事國際貿易，台中市民）

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