社論》台灣需要開創新局的政治家

這次地方選舉顯示，台灣正處於危疑年代，二○一六的明確目標，已因執政願景不明而模糊。（資料照）

美中關係緊繃神經，中國官媒環球時報最近舉辦的年會上，各種鷹派論調傾巢而出。其中，一位學者斷言：台灣已經成了美國的負資產，美國意識到在台灣的作用力越來越小；中國沒有必要太著急，因為時間永遠在中國這邊。看來，這位學者去年遭新加坡政府指控為「某國具有影響力的代理人」而取消永久居留權、終身禁入星國，這個「某國」已經不言而喻了。

與中國鷹派的自我感覺不同，所謂台灣已成了美國的負資產，正好與事實相反。二○一七年一月川普上任之後，與習近平的蜜月期為時不長，該年底川普便將中國定位為戰略競爭對手，今年春季對中國發動凌厲的貿易戰，猛攻中國的銳實力，打醒習近平的強國夢。與此同時，反制中國挑戰美國霸權的印太戰略鋪陳，台灣被定位為印太的民主典範，副總統彭斯更稱，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」。面對民主退潮的亞洲，面對數位極權主義的中國，由威權統治蛻變為民主政治的台灣，堪稱是川普主義的東方之錨。充滿民主活力的台灣，位居第一島鏈的要害，不僅不是美國的負資產，甚而是地緣政治前緣的公共財。北京必欲侵吞台灣而後快，只證明了他們對此心知肚明，非得要去掉強國夢的絆腳石不可。

習近平上台以來，尤其是取消任期制前後，憑藉改革開放所累積的銳實力，一面對台灣進行機艦繞台擾台的襲擾，一面以更細緻操作的經濟統戰收買人心，但台灣人民維持獨立現狀的意志堅定。美國的川普主義，台灣的主流民意，在習近平的強國夢之下，很自然地擴大了交集。上月底的選舉前，美國在台協會內湖新館落成，以及美國軍艦數度通過台灣海峽，對中國武嚇台灣展示了針鋒相對的安全承諾；美國在台協會台北辦事處處長酈英傑數度指控，中國散播假新聞、假消息操弄台灣輿論，希望日後台美找到共同合作的方式，聯手對抗不實資訊。在此之前，九月底川普指控中國介入期中選舉。而台灣選舉結果揭曉後，美國在台協會公布在台灣置產，以十一．六億元購買宿舍。凡此，如果台灣已成了美國的負資產，有可能發生嗎？

川普主義之於台灣，還有另一個轉變，那就是不憚其煩地強調，美國的一中政策與北京的一中原則，有交集也有分歧並不完全重疊。對於台灣的安全，川普政府是戰略清晰的，不容解放軍越雷池一步；至於台灣主權，川普政府是戰略模糊的，保留做為中國一旦武力犯台，美國採取有力反擊的空間。就此而言，作為美國國內法的台灣關係法，乃美中三公報不可逾越的底線。萬一，北京對台灣鋌而走險，美國大可提升軍事外交奧援甚至給予台灣國家承認，徹底斬斷兩岸之間的內戰想像。果真如此，北京將陷入內部正當性挑戰與外部軍事冒險的雙重危機，兩岸關係的質變時刻也到了。

習近平路線與川普主義，兩者之間友乎？敵乎？兩年來一直從量變走向質變，中國鷹派也許不惜一戰，但實情卻更像是且戰且退。中國民族主義是兩面刃，習近平若控制不住鷹派，結局恐怕會引火上身。華為孟晚舟事件之後，美國國務卿龐皮歐證實，萬豪酒店遭駭客入侵導致五億客戶個資外洩，中國是這次事件的幕後元凶；紐約時報稱美方正準備對中國情報人員展開司法行動。「即將到來的中美衝突」，已經從未來式變成進行式。美國眾議員、眾議院外交委員會亞太小組主席游賀撰文指出：二○一九是「台灣關係法」四十週年，美國在這個時間點，應該更新對台政策，使其符合當前現實情況，這將會是台、美新關係一個很好的開始，台灣是一個國家，是時候接受並承認此一現實了。

這次地方選舉顯示，台灣正處於危疑年代，二○一六的明確目標，已因執政願景不明而模糊。然而，從美國看台灣的地緣政治角色，卻毫不模糊。游賀的主張，乃是美中貿易戰、戰略競爭、印太戰略的合理推演。此時此刻，台灣正需要看穿韓流赤焰，準備好迎向變局、開創新局的政治家。

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