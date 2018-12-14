自由廣場》創造苑裡經典小鎮

◎ 劉育育、曾于容

交通部觀光局定調二○一九年為「小鎮漫遊年」，並舉辦「十大經典小鎮票選」，票選結果爆冷門，由苗栗縣小鎮苑裡勇奪第一，擠下人氣小鎮瑞芳和坪林。苑裡鎮究竟何方神聖，又有何特別魅力呢？

苑裡位處苗栗西南，依山傍海、大安溪沖積扇平原的風土條件，孕育出這座台灣藺草編織故鄉和苗栗穀倉。然而苑裡最特別之處，其實是過往被忽略的文化風景。苑裡早期藺草產業興盛而帶動文教發展，留下許多文化瑰寶，例如有形文化資產的日治山腳公學校宿舍建築群、百年老市場、天下路老街；無形文化資產則有藺草編織，與台灣第一代留日音樂家苑裡人郭芝苑所創作的台灣民族音樂。

台灣過去的發展過度集中於都會區，苑裡和許多偏鄉小鎮因此為大眾所遺忘，人口外移、產業凋敝，卻也幸運躲過了大規模開發破壞，保存許多台灣珍貴的文化土壤和生態資源。然而，這些小鎮們也面臨新的挑戰：必須與都市一樣才是「發展」的自卑觀念根深柢固，且因台灣長年缺乏鄉土教育，年輕人早失去對腳下這片土地的認同。這樣狀態下所發展起來的小鎮觀光，所經營的是真實的地方嗎？還是消費虛幻、屬於都會視角的懷舊感？

當台灣社會日益成熟，觀光發展也走向精緻化和講究文化深度之際，我們不能忘記：真正的文化和觀光，要從地方「認同」開始，而認同從「認識」與「尊重」出發。在地人重新拾回故鄉的根、重建地方文化自信，青年世代認識、述說和傳承，才能永續保留與活用這些倖存的地方文化資產，台灣也才會創造真正「經典」的小鎮——文化氣質獨特、充滿自信和笑容的小鎮，值得國內外旅客再三回訪與無窮回味。

（作者為苑裡返鄉文化工作者）

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