社論》小英政府應走出父子騎驢困境

蔡英文政府執政以來聲望低迷，亦未必政策錯誤所致，有時其實只是行政團隊畏於虛假之民意聲量，不敢堅持正確看法，怯於為政策辯護，導致更多民眾受到輿論誤導，政府因此背上無能及背離民意的污名。（資料照）

民進黨九合一選舉挫敗後，府院黨全面進行檢討，是否已找到真正的敗因，猶難以定論，然而很明顯的，小英政府近日的施政確實出現靈活、彈性與接地氣的跡象。例如，近日機車強制加裝ＡＢＳ一案，因為將會大幅增加民眾負擔，乃於實施前夕緊急叫停；而元旦高速公路免收費措施也延長時間，以免民眾爭相上路反造成塞車。這些政策在安全與使用者付費的大帽子下，原本如鐵板一塊，如今卻因考量民眾財務負擔與實際需求情況，或急轉彎或大幅放寬，顯見過去那個打著進步招牌的執政者，已在選舉慘敗後，由雲端掉落凡間。

政策思維必須以民之所欲為重，在進步訴求的大旗下，尋求務實的手段，彌補理想與現實的差距，方為推動改革的正確路徑。其實，部分選民教訓小英政府，並非因為其缺乏治國願景，反而是進步理念太多，陳義過高，與民眾的實際生活距離太過遙遠，可望而不可即。因此改革對於多數人而言，竟然毫無切身之感，非僅於現實利益少有關聯，即使理想得以落實，亦無法感受與有榮焉的成就感。反倒是被改革對象因實質利益受損，深感切身之痛，誓言反對到底。如此施政情境，導致執政黨自然成為眾矢之的。尤有甚者，由於缺乏務實措施落實改革，也就失去支持的社會力量，一旦遭到強力反對，便落得四面楚歌，孤立無援，乃致改革半途而廢，淪為失敗的實驗。

因此，當前政策之轉圜，明顯具有反省與檢討的意涵，深為可喜。然而，由民眾的角度出發，固然可以爭取選民的支持，但是，吾人也必須剴切提醒，民眾權益與福祉之確保，必須由專業、理性加予研議，始可得到正確的答案；由網路或同溫層所反映的聲音，未必能夠符合大多數人的利益。小英政府執政以來聲望低迷，亦未必政策錯誤所致，有時其實只是行政團隊畏於虛假之民意聲量，不敢堅持正確看法，怯於為政策辯護，導致更多民眾受到輿論誤導，政府因此背上無能及背離民意的污名。

換言之，執政之失敗，往往不是改革方向錯誤，而是文青式治國缺乏厚實的專業底子，只會空口說白話，看似花拳繡腿，其實空洞無物，中看不中用，以致無法向人民傳達真正的政策意涵，在輿論戰場上徹底失去話語權，進而陷入父子騎驢的困境，決策受到路人咒罵之聲所左右而猶豫不決。最典型的案例，乃是禁止日本核災區食物進口、反空污、以核養綠等公投案，提案內容莫不充滿誤導，缺乏專業、科學角度的觀照，因此淪為民粹操弄。執政團隊原本可以理直氣壯為政策取向大聲呼喊，卻不知為何畏戰而噤聲，以致相關公投案幾乎在反對黨的引導下強力通過，對小英的治國路徑形成嚴重掣肘，也連帶牽動選情之崩解。

如今選後檢討，卻多著眼於枝節問題，譬如該不該公投綁大選、如何防止連署造假，以及修法嚴懲假訊息散播等技術層面的檢討，卻忽略了最好的防守在於出擊，政府應該主動反擊澄清，掌握話語權，爭取網路平台的優勢，為政策做周延的論述，方不致造成選票的流失。就以機車強制加裝ＡＢＳ案的急轉彎為例，從專業的觀點評估，此一措施歐盟、日本均已實施，而科學研究的結論則為可以減少三成的死傷，因此為了保護機車騎士的生命安全，跟隨先進國家的腳步，顯然才是長久的作法。至於民眾負擔沉重的問題，未嘗不能縝密思考對弱勢的補貼，以降低衝擊。如此周延思考，並強力為政策辯論，或許才是小英政府逆轉勝的機會。否則再好的政策，只要出現反對聲音，就妥協屈服、急轉彎，那麼便會處處皆父子騎驢，怎麼做都不對。

選後，小英政府積極研修嚴懲假訊息的法令，期能遏止其在社群網站上流傳，導致不公平競爭；而公投法的再審，重點應在如何避免其成為民粹動員對抗的擂台；至於，勞基法再次動刀，尤應大開企業經營之彈性調整空間，將白領高薪階層納為責任制。凡此必須展現迥異此前的執政風格，堅持以對的方法做對的事情，並具有強力護持政策理念的魄力與決心。如此一來，民眾或許為一時利益折損而萌生怨懟，卻終必會被理性專業與全局的政策考量所說服，進而主動站到改革隊伍裡，那樣成功的執政自然就會到來。

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