自由廣場》轉型正義勿蹈年改覆轍

◎ 郭建國

為清除威權象徵，行政院促轉會近期完成「全國公共空間威權象徵清查」。政府機關及公立學校所擁有的兩蔣紀念物，計有一二一四件，其中蔣介石銅像高達一○八三座之多！這還是針對公部門調查所得之結果，尚不包括私人及私校擁有的蔣像在內。我去年成立「台灣建國工程隊」，鋸掉的蔣像頭才區區六個，不過佔一○八三座的○．五五％而已！

對於蔣像該如何處理？促轉會表示，未來將進行跨部會協調，若有需要，將請行政院召開會議協商，共同討論威權象徵的改名或移除方式。這樣的處理方式，實在讓我不禁捏一把冷汗！國防部長與退輔會主委不是已明確表示，不會移除其轄區內的蔣像，以免傷了國軍袍澤的情感？

蔡英文一手主導的年改，歹戲拖棚的冗長期間，搭建舞台給八百壯士表演，集結全國軍公教各團體的喧囂胡鬧乃至街頭暴力，所付出的社會成本代價不計，結果釀成九合一大選慘敗，不是當政者最該檢討改進之處嗎？

促轉會查出，一九七五年蔣介石逝世後，政府為表示對其永恆崇敬，由內政部訂定「塑建總統蔣公注意事項」的行政命令，所以所造成各地蔣介石銅像林立。

根據「促轉條例」第二條第二款，明訂促轉會的職權是「清除威權象徵、保存不義遺址」。建議促轉會拿出魄力，以快刀斬亂麻、撥亂反正的明確作為，即刻下令撤銷一九七五年內政部的行政命令，同時訓令各機關、學校，在限期內移除及銷毀轄屬所有的蔣介石塑像！

轉型正義在台灣是必由之路，不要躊躇蹉跎，切勿重蹈年改覆轍！

（作者是新住民第一代，台灣建國工程隊隊長，台獨大旗隊發起人）

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