自由廣場》高雄發大財？ 奸商發大財？

◎ 施明雄

慶富公司獵雷艦詐貸六十三億，監察院委員要查現行法規漏洞；為何慶富副董事長陳偉志今年五月能棄保潛逃，轄區高雄左營分局新莊派出所沒有回報，事後相關員警已遭懲處，有監委對此立案調查，並認為被告停止羈押時，依法得命其定期向法院或檢察官報到，但實際上卻多裁定到派出所簽到，造成警方勤務繁重，因此將檢討防止爾後棄保潛逃的漏洞。

獵雷艦詐貸案主嫌陳慶男的兒子陳偉志身為該公司副董事長，看起來應是實際操盤人，今年五月間棄保逃亡，不過他擔任董事的慶宇公司，卻在中國福建省漳州東山島投資「慶寶水上樂園度假村」，七月依然高調舉行動土開工儀式，慶富公司在台灣詐貸的款項，似乎被挪用到中國去了；因陳偉志具雙重國籍，持有美國護照，家族又有漁船，要偷渡出海易如反掌，根據行政院的調查報告，二○一六年十二月海軍支付慶富獵雷艦款項，不到一個月就從專戶中匯了約三億零六百萬給投資中國的慶宇公司，這行為對台灣政府治安機關的無能，真是莫大諷刺。

陳慶男是本人高中同學，他家在高雄港哈馬星是有名的製造漁船廠的望族，為人海派，二十年前謝長廷選上高雄市長，由他和幾位人士做東在某名牌日本料理開慶功宴，舍弟明德時任立委，邀我參加，近三十年重逢很是欣喜，此後看他跟政府高官政通人和，不管哪黨執政都能擺平，看他以漁船製造商能標得海軍獵雷艦的承造，實在是台灣國防工業的一大奇蹟。

台灣數十年來多少詐貸案，沒有一個不是政商關係良好的商人或政客，如潛逃美國和中國的王又曾、王玉雲、陳由豪、羅福助，都是高官選舉時的贊助人，或本身即是政客。

這次九合一選舉，「貨出得去，人進得來，高雄發大財」竟然高票當選。選前就聽到很多民怨，說民進黨太會花納稅人的錢，即使把高雄建設得美輪美奐，但高達三千億的負債，卻沒有給高雄人帶來經濟利益，何況執政二十年，跟隨執政者的一群政務官年薪都在二百多萬以上，吃香喝辣官威十足，加上風雨一來公路五千個坑洞謠言，譏諷官商勾結不知Ａ了多少。韓流能言善道，如熊熊烈火煽動民心，就像往日人民助民進黨推翻國民黨一樣。

不過也要給新政府一個建議，不要認為有大商人要來高雄建廠招工人，就興奮鬆弛心防，不能任由商人投資十億蓋個硬體工廠，就給貸款二十億或三十億的方便款，不然更多的獵雷艦貸款案會再次出現，豈不是又要讓台灣人民遭殃？

（作者為政治受難者）

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