自由廣場》台灣不怕華為？

◎ 魏世昌

華為（HUAWEI）副董事長、同時也是創辦人任正非的長女孟晚舟，因間諜嫌疑在加拿大被捕後，日本也傳出考慮政府採購將排除華為產品的消息。共同社七日報導，日本政府已經初步決定，不再採購華為與中興通訊的設備，因為這兩家公司被認為與中國的情報機構有關。英國電信集團（BT Group）則表示，該公司已經決定在兩年內完全移除華為所提供的硬體設備︱︱雖然英國電信已經使用這些設備十幾年。此外，美國稍早通過「國防授權法」，決定禁止政府機關採購華為設備；同樣澳洲政府今年八月宣佈禁止華為、中興參與該國的5G網路建設。

美國呼籲制裁華為公司，一般認為屬於美中貿易戰的一部分，其實這件事更凸顯一個重要觀念：通訊技術對於國家安全是極為重要的。假如一國政府的通訊系統用了外國系統，沒人知道外國政府是否利用相關網路技術，從事間諜活動，監視及探聽國家秘密，甚至在將來產生爭端的時候，擾亂該國通訊。

而我國政府該如何確保國家通信安全，避免機密資料暴露在被竊取的風險中，受到情報洩漏及網路攻擊的嚴重威脅？特別是台灣政府通訊設備的採購，係採行一般招標，由價格決定，中國也在通訊設備供應商名單之內。筆者以為，若沒有透過嚴格檢查其電子產品，政府應禁止使用採購外國所製造的網路設備，同時政府應決定至少國防部（國安單位）、外交部、行政院和總統府裡面的通訊設備和軟體，都是使用國人自己所發展的高科技產品。不僅是基於安全考量，也因為通訊技術在國人的自主與控制內，國家安全才有保障！

（作者從事資訊業）

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