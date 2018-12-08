自由廣場》司法改革 重中之重

◎ 張國財

一個政黨或政治人物最大的失敗，不是在選舉吃下大敗仗，而是不知道吃下大敗仗背後原因何在！

一一二四地方民代選舉吃下大敗仗的民進黨，選後也煞有介事在找敗得灰頭土臉的原因。找來找去，發覺是中央執政帶給地方選舉負面影響，算是找對了病灶；再往前找，找到諸如一例一休、年金改革等讓執政黨選票大流失，算是沒有輸昏頭了；接下來，蔡英文總統、蔡英文主席又找到改革引起大挫敗的源頭，是「人民趕不上改革的腳步」！

天啊！是這樣嗎？是蔡英文團隊改革自亂陣腳，還是人民趕不上改革的腳步？

改革不是請客吃飯。改革，一定有人鼓掌叫好，有人杯葛抗爭，這本不足為奇。這廂的改革都還在吵鬧不休，那廂馬上又另闢第二個，乃至第三個改革的新戰場，怎麼會進行這樣多管齊下、無頭蒼蠅式的改革，才讓人百思不解，不是嗎？

法律是死的，詮釋它的人是活的。沒有對人進行改革（也就是建立司法人員的汰除與選任機制），換湯不換藥的司法改革注定是一齣鬧劇。其後遺症是：透過行政法院、大法官釋憲，蔡英文團隊推動的一切改革，都極可能被打回原形、原點！

不信？請看選後第四天（十一月廿八日），台北高等行政法院裁定：黨產會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織處分案「停止執行」，解凍婦聯會385億財產；另外，中國國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵8.6億元所提聲請停止執行一案，最高行政法院於十二月六日駁回黨產會抗告定讞。

透過司法，蔡英文團隊難得交出的黨產改革慘遭打回原點。可見，不改革司法，司法就會將改革之心改革掉！

年金改革，會是下一個被打回原形的改革嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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