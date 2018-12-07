自由廣場》改革 一任足矣

◎ 陳啟濃

民進黨選舉大敗，黨內很多人到現在還不想說真話，一方面怕得罪人，另方面怕遠離權力中心，這種鄉愿的態度一直下去，二○二○年還是會大敗。民進黨會輸得這麼慘，除了政策遠離民心，死忠支持者的心灰意冷，更是最後的臨門一腳。

一位退休老師，他是深綠的支持者，他說下次如果還是蔡英文出來選總統，他絕對不會投給她。除了年金改革造成的損失，他說蔡英文是潛藏在民進黨內的國民黨。她要檢驗柯文哲的「台灣價值」，自己卻在喜樂島推動的「東奧正名」缺席，而且還不讓黨員參與。推動正名難道不是台灣的民主價值，價值不是光說不做，而是要行動。如果只是說說，馬英九、洪秀柱也是口口聲聲「愛台灣」，他們和蔡英文有何差別？

有次和教育界餐會，大家談論到年金改革，都認為砍得太多了，只有我說我還是支持要改革，結果整桌鴉雀無聲，氣氛嚴肅。蔡英文的改革，歷史會留名，但卻得罪太多人。包括討黨產，轉型正義的進行，這些都是樹立敵人的工程。當個只做一任總統的歷史人物，讓改革未完成的，留待黨內繼承人來完成，政治要能靠選舉勝利，取得政權，才能讓改革繼續，讓價值傳承。

蔡英文面對這次選舉挫敗，應該體認到成功不必在我，改革的反彈力道，一定會應驗在她的身上。民進黨的政治人物，態度如果還是很曖昧，不敢講真話，對於失敗的責任遮遮掩掩，這樣的低迷士氣，將會一直持續到下次大選。蔡英文自己能覺醒，提出下屆不再參選，作為承擔起這次敗選應負的責任，讓黨內早日能形成共識，讓大選的人選早點就位，才會提振支持者與人民的正面信心。

（作者為水里國中校長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/