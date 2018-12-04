自由廣場》敗選檢討的起點：中國

◎ 林修正

民進黨敗選，檢討聲浪四起，先是吳音寧，現在是賴清德、陳菊。我支持檢討，但反對這樣漫無止境的追究責任及要求一些人下台。因為沒有抓到原因，也開錯藥方。

長期觀察海峽兩岸的人都知道，這一次選舉，中國其實相當出力，柯文哲、韓國瑜的當選，相當得力於網路聲量。

假新聞充斥的新型態網路媒體戰，對任何一個民主國家都是新挑戰。上次川普選總統，俄國就動手過一次，也對選情有相當影響。如果連美國都很困擾，甚至針對假新聞要制訂法律處理，那台灣更慘。台灣所面對的敵對國家是世界人口最多、網路人口也最多的中國，是網路監控最嚴密的國家，恐怕也是網軍規模最大的國家。而因同為華語國家，中國網軍幾乎沒有語言障礙，致使衝擊更大、更直接。台灣的民主自由體制，開放的網路世界毫無防禦可言，讓中國網軍長驅直入，配合多年來在台灣建立的親中媒體陣線，裡應外合，如入無人之境。柯文哲、韓國瑜的當選與此關係密切，因為他們許多網路聲量都來自對岸，輿論受到引導而改變選舉結果。

選舉是無聲的戰爭，跨國界的網路戰，就是引外力介入本國政爭，是一種入侵戰爭。想像俄羅斯把網路軍隊開打到烏克蘭，看誰會贏？更何況中國有數以億計的網路軍隊！而且我們因國民黨教育影響，對中國採取沒有提防的心態，這是敗選很重要的原因。

民進黨政府若要檢討敗選，應該從這邊開始，而不是從傳統思維去找人為敗選祭旗。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系主任）

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